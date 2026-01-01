NocoDB mit 1 Klick bereitstellen.
Open-Source-Airtable-Alternative, die jede SQL-Datenbank in eine kollaborative Tabellenkalkulation mit automatisch generierten API-Schnittstellen umwandelt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit NocoDB erstellen kÃ¶nnen
NocoDB ist die fÃ¼hrende Open-Source-Airtable-Alternative, die PostgreSQL, MySQL und andere SQL-Datenbanken in intuitive Tabellenkalkulations-OberflÃ¤chen verwandelt, die auch nicht-technische Benutzer souverÃ¤n verwalten kÃ¶nnen. Es bietet Raster-, Kanban-, Galerie-, Kalender- und Formularansichten neben automatisch generierten REST- und GraphQL-APIs, umfangreichen Feldtypen und Echtzeit-Zusammenarbeit â€” alles ohne Preisgestaltung pro Benutzer.
Das Selbst-Hosting von NocoDB auf Ihrem VPS stellt sicher, dass sensible GeschÃ¤ftsdaten Ihre Infrastruktur niemals verlassen, eliminiert PreisbeschrÃ¤nkungen basierend auf der Benutzeranzahl und gibt Ihrem Team die volle Leistung einer relationalen Datenbank hinter einem No-Code-Frontend, das jeder nutzen kann.
Wichtige Funktionen von NocoDB
Mehrere Ansichtstypen
Wechseln Sie zwischen Grid-, Kanban-, Galerie-, Kalender- und Formularansichten fÃ¼r dieselben Daten, sodass jedes Teammitglied in dem Format arbeiten kann, das seinem Workflow entspricht.
Automatisch generierte APIs
Jede Tabelle stellt automatisch REST- und GraphQL-Endpunkte zur VerfÃ¼gung, wodurch Entwickler benutzerdefinierte Integrationen und Frontends erstellen kÃ¶nnen, ohne Backend-Code schreiben zu mÃ¼ssen.
Erweiterte Feldtypen
AnhÃ¤nge, Formeln, Nachschlagefelder, Rollups und verknÃ¼pfte DatensÃ¤tze bringen die LeistungsfÃ¤higkeit von Tabellenkalkulationen in Ihre relationalen Daten, ohne komplexe SQL-Abfragen.
Granulare Zugriffssteuerung
Legen Sie Berechtigungen auf Arbeitsbereichs-, Basis- und Tabellenebene mithilfe der Rollenverwaltung fest, damit jedes Teammitglied nur das sieht, was es benÃ¶tigt.
Webhook-Automatisierung
Automatisieren Sie externe Workflows und Integrationen, wenn sich Daten Ã¤ndern, und verbinden Sie NocoDB ohne benutzerdefinierten Code mit Ihren bestehenden Tools.
Airtable-Importieren
Migrieren Sie bestehende Airtable-Basen, CSV-Dateien oder Excel-Tabellen mit Schemaerkennung, um den Wechsel zu erleichtern, ohne Ihre Daten von Grund auf neu aufbauen zu mÃ¼ssen.
Warum Sie NocoDB auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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