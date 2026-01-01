PieFed mit 1 Klick installieren.
Föderierte Link-Aggregator- und Diskussionsplattform im Reddit-Stil mit erstklassigen Moderationswerkzeugen und ActivityPub-Interoperabilität.
Wählen Sie einen VPS-Plan für PieFed
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit PieFed erstellen können
PieFed ist ein Open-Source-föderierter Link-Aggregator und eine Diskussionsplattform – eine in Python mit Flask geschriebene Alternative zu Lemmy und Mbin. Es verbindet sich über ActivityPub mit dem breiteren Fediverse, sodass Nutzer auf Lemmy, Mbin, Mastodon und anderen kompatiblen Servern Gemeinschaften abonnieren können, die Sie hosten, und Ihre Mitglieder Gemeinschaften überallhin folgen können.
PieFed zeichnet sich durch einen starken Fokus auf Community-Gesundheit aus: Integrierte Vertrauensstufen, Inhaltswarnungen, themenbasierte Feed-Kuration und granulare Moderationswerkzeuge sind Kern der Plattform und keine nachträglich angefügten Erweiterungen. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS hält den Inhaltsbesitz, die Moderationsrichtlinien und die Mitgliederdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne algorithmische Feed-Manipulation oder Plattformbindung.
Wichtige Funktionen von PieFed
ActivityPub-Föderation
Ist interoperabel mit Lemmy, Mbin, Mastodon und anderen Fediverse-Diensten, damit Ihre Communities Nutzer im gesamten Netzwerk erreichen, ohne sie an eine einzige Plattform zu binden.
Erstklassige Moderation
Vertrauensstufen, Meldeschlangen, Inhaltswarnungen und Community-spezifische Regeln geben Moderatoren vom ersten Tag an präzise Kontrolle über die Diskussionsqualität.
Themenbasierte Feeds
Gruppieren Sie verwandte Communities in Themen und lassen Sie Benutzer ganze Interessengebiete verfolgen, anstatt Communities einzeln zu abonnieren.
Abstimmung und verschachtelte Antworten
Bekannte verschachtelte Kommentare im Reddit-Stil mit Up- und Downvoting und mehreren Sortierreihenfolgen zur Bewertung von Diskussionen.
Integrierte API
Die Alpha-API, die mit Lemmy-Clients kompatibel ist, ermöglicht es Nutzern, Inhalte über mobile und Desktop-Apps von Drittanbietern, die bereits im Ökosystem vorhanden sind, zu durchsuchen und Beiträge zu erstellen.
Schlanker Python Stack
Flask, PostgreSQL, Redis und Celery laufen effizient auf bescheidener VPS-Hardware und lassen Spielraum für das Community-Wachstum ohne Infrastrukturkosten.
Warum Sie PieFed auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.