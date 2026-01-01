PieFed ist ein Open-Source-föderierter Link-Aggregator und eine Diskussionsplattform – eine in Python mit Flask geschriebene Alternative zu Lemmy und Mbin. Es verbindet sich über ActivityPub mit dem breiteren Fediverse, sodass Nutzer auf Lemmy, Mbin, Mastodon und anderen kompatiblen Servern Gemeinschaften abonnieren können, die Sie hosten, und Ihre Mitglieder Gemeinschaften überallhin folgen können.

PieFed zeichnet sich durch einen starken Fokus auf Community-Gesundheit aus: Integrierte Vertrauensstufen, Inhaltswarnungen, themenbasierte Feed-Kuration und granulare Moderationswerkzeuge sind Kern der Plattform und keine nachträglich angefügten Erweiterungen. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS hält den Inhaltsbesitz, die Moderationsrichtlinien und die Mitgliederdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne algorithmische Feed-Manipulation oder Plattformbindung.