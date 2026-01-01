Checkrr ist ein Open-Source-Bibliotheksintegritäts-Scanner, der große Mediensammlungen vor stiller Beschädigung schützt. Er führt ffprobe-, Magic-Number- und Mimetype-Prüfungen für jede Video-, Audio- und Untertiteldatei in Ihrer Bibliothek durch, hash-t dann verifizierte Dateien in eine bbolt-Datenbank, sodass zukünftige Scans bekannte, intakte Inhalte überspringen und in Minuten statt Stunden abgeschlossen sind.

Wenn eine Datei die Prüfung nicht besteht, verbindet sich Checkrr mit dem von Ihnen bereits betriebenen Arr-Stack – Sonarr, Radarr oder Lidarr –, löscht die beschädigte Kopie und löst über den entsprechenden Dienst einen neuen Download aus. Checkrr selbst zu hosten, hält Ihr Medieninventar unter Ihrer eigenen Kontrolle, ohne API-Limits von Drittanbietern und ohne laufende Kosten.