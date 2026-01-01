Checkrr mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Plex- und Jellyfin-Bibliotheken nach beschädigten Medien scannen und fehlerhafte Dateien automatisch über Sonarr, Radarr und Lidarr ersetzen.
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Was Sie mit Checkrr erstellen können
Checkrr ist ein Open-Source-Bibliotheksintegritäts-Scanner, der große Mediensammlungen vor stiller Beschädigung schützt. Er führt ffprobe-, Magic-Number- und Mimetype-Prüfungen für jede Video-, Audio- und Untertiteldatei in Ihrer Bibliothek durch, hash-t dann verifizierte Dateien in eine bbolt-Datenbank, sodass zukünftige Scans bekannte, intakte Inhalte überspringen und in Minuten statt Stunden abgeschlossen sind.
Wenn eine Datei die Prüfung nicht besteht, verbindet sich Checkrr mit dem von Ihnen bereits betriebenen Arr-Stack – Sonarr, Radarr oder Lidarr –, löscht die beschädigte Kopie und löst über den entsprechenden Dienst einen neuen Download aus. Checkrr selbst zu hosten, hält Ihr Medieninventar unter Ihrer eigenen Kontrolle, ohne API-Limits von Drittanbietern und ohne laufende Kosten.
Wichtige Funktionen von Checkrr
ffprobe Integritätsscans
Erkennt abgeschnittene, falsch beschriftete und nicht abspielbare Dateien, die Plex und Jellyfin während der Wiedergabe stillschweigend überspringen.
Sonarr Radarr Lidarr
Entfernt beschädigte Dateien und löst über Ihren bestehenden arr-Stack einen neuen Download ohne manuelles Eingreifen aus.
Hash-basierte schnelle Neuscans
Speichert Dateihashes in einer bbolt-Datenbank, sodass wiederholte Scans verifizierte Inhalte überspringen und Multi-Terabyte-Bibliotheken in Minuten abschließen.
Multi-Instanz-Array-Support
Verbindet sich gleichzeitig mit mehreren Sonarr- und Radarr-Instanzen, mit instanzspezifischen Pfadzuordnungen für 4K-, Anime- und Standardbibliotheken.
Integrierte Benachrichtigungen
Sendet Ergebnisse an Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, Webhooks, SMTP und Healthchecks für unbeaufsichtigte, geplante Scans.
Warum Sie Checkrr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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