Lightdash mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-BI-Plattform, die auf dbt aufbaut und Ihre Datenmodelle sofort in Dashboards und Diagramme verwandelt.
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Was Sie mit Lightdash erstellen können
Lightdash ist eine Open-Source Business-Intelligence-Plattform, die nativ mit dbt (Data Build Tool) zusammenarbeitet. Anstatt Metrikdefinitionen in einem BI-Tool neu zu erstellen, liest Lightdash Ihre bestehenden dbt-Modelle, Tests und Dokumentationen, um automatisch eine Explorationsschnittstelle und eine Metrik-Schicht zu generieren – so bleibt die Analyse-Logik versionskontrolliert im Code, wo sie hingehört. Teams können Dashboards erstellen, Ad-hoc-Abfragen ausführen und Berichtszustellungen planen, ohne die bereits in ihrem dbt-Projekt geleistete Arbeit zu duplizieren.
Im Gegensatz zu allgemeinen BI-Tools bedeutet der Single-Source-of-Truth-Ansatz von Lightdash, dass sich alle darauf basierenden Diagramme automatisch aktualisieren, wenn sich ein dbt-Modell ändert. Das Self-Hosting von Lightdash gibt Analyse-Teams die volle Kontrolle über ihre Dateninfrastruktur, ohne Abfrageergebnisse über Drittanbieter-Cloud-Plattformen leiten zu müssen.
Wichtige Funktionen von Lightdash
dbt-nativ Metrikenschicht
Lightdash liest bestehende dbt-Modelle, Tests und YAML-Dokumentation, um eine Explorations-UI zu generieren, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Metriken in einem separaten BI-Tool neu zu definieren.
Ad-hoc SQL-Explorer
Führen Sie Ad-hoc-Abfragen für Ihr Data Warehouse direkt aus dem Browser aus, wobei Spaltendefinitionen und Testergebnisse automatisch aus dbt-Metadaten abgerufen werden.
Geplante Berichtsbereitstellung
Konfigurieren Sie wiederkehrende Dashboard-Snapshots, die planmäßig per E-Mail oder Slack zugestellt werden, um Stakeholder ohne manuelle Exporte oder Downloads auf dem Laufenden zu halten.
KI-Daten-Copilot
Stellen Sie Fragen zu Ihren Daten in natürlicher Sprache und erhalten Sie Diagrammvorschläge, gestützt auf die Metrik-Schicht, die bereits in Ihrem dbt-Projekt definiert ist.
Versionskontrollierte Analyse
Analysedefinitionen befinden sich im dbt-Code neben Ihren Datenmodellen, wodurch Änderungen an Diagrammen und Metriken über standardmäßige Git-Workflows überprüfbar, vergleichbar und bereitstellbar werden.
Warum Sie Lightdash auf Hostinger ausführen sollten
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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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