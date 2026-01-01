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Open-Source-BI-Plattform, die auf dbt aufbaut und Ihre Datenmodelle sofort in Dashboards und Diagramme verwandelt.

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AMD EPYC-Prozessoren
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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Lightdash erstellen können

Lightdash ist eine Open-Source Business-Intelligence-Plattform, die nativ mit dbt (Data Build Tool) zusammenarbeitet. Anstatt Metrikdefinitionen in einem BI-Tool neu zu erstellen, liest Lightdash Ihre bestehenden dbt-Modelle, Tests und Dokumentationen, um automatisch eine Explorationsschnittstelle und eine Metrik-Schicht zu generieren – so bleibt die Analyse-Logik versionskontrolliert im Code, wo sie hingehört. Teams können Dashboards erstellen, Ad-hoc-Abfragen ausführen und Berichtszustellungen planen, ohne die bereits in ihrem dbt-Projekt geleistete Arbeit zu duplizieren.

Im Gegensatz zu allgemeinen BI-Tools bedeutet der Single-Source-of-Truth-Ansatz von Lightdash, dass sich alle darauf basierenden Diagramme automatisch aktualisieren, wenn sich ein dbt-Modell ändert. Das Self-Hosting von Lightdash gibt Analyse-Teams die volle Kontrolle über ihre Dateninfrastruktur, ohne Abfrageergebnisse über Drittanbieter-Cloud-Plattformen leiten zu müssen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Lightdash

dbt-nativ Metrikenschicht

Lightdash liest bestehende dbt-Modelle, Tests und YAML-Dokumentation, um eine Explorations-UI zu generieren, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Metriken in einem separaten BI-Tool neu zu definieren.

Ad-hoc SQL-Explorer

Führen Sie Ad-hoc-Abfragen für Ihr Data Warehouse direkt aus dem Browser aus, wobei Spaltendefinitionen und Testergebnisse automatisch aus dbt-Metadaten abgerufen werden.

Geplante Berichtsbereitstellung

Konfigurieren Sie wiederkehrende Dashboard-Snapshots, die planmäßig per E-Mail oder Slack zugestellt werden, um Stakeholder ohne manuelle Exporte oder Downloads auf dem Laufenden zu halten.

KI-Daten-Copilot

Stellen Sie Fragen zu Ihren Daten in natürlicher Sprache und erhalten Sie Diagrammvorschläge, gestützt auf die Metrik-Schicht, die bereits in Ihrem dbt-Projekt definiert ist.

Versionskontrollierte Analyse

Analysedefinitionen befinden sich im dbt-Code neben Ihren Datenmodellen, wodurch Änderungen an Diagrammen und Metriken über standardmäßige Git-Workflows überprüfbar, vergleichbar und bereitstellbar werden.

Warum Sie Lightdash auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Omkar
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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