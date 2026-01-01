Lightdash ist eine Open-Source Business-Intelligence-Plattform, die nativ mit dbt (Data Build Tool) zusammenarbeitet. Anstatt Metrikdefinitionen in einem BI-Tool neu zu erstellen, liest Lightdash Ihre bestehenden dbt-Modelle, Tests und Dokumentationen, um automatisch eine Explorationsschnittstelle und eine Metrik-Schicht zu generieren – so bleibt die Analyse-Logik versionskontrolliert im Code, wo sie hingehört. Teams können Dashboards erstellen, Ad-hoc-Abfragen ausführen und Berichtszustellungen planen, ohne die bereits in ihrem dbt-Projekt geleistete Arbeit zu duplizieren.

Im Gegensatz zu allgemeinen BI-Tools bedeutet der Single-Source-of-Truth-Ansatz von Lightdash, dass sich alle darauf basierenden Diagramme automatisch aktualisieren, wenn sich ein dbt-Modell ändert. Das Self-Hosting von Lightdash gibt Analyse-Teams die volle Kontrolle über ihre Dateninfrastruktur, ohne Abfrageergebnisse über Drittanbieter-Cloud-Plattformen leiten zu müssen.