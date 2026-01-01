Annif ist ein Open-Source-Toolkit der Nationalbibliothek Finnlands, das Dokumenten automatisch Schlagwörter zuweist. Es kombiniert lexikalische, statistische und Machine-Learning-Backends, darunter TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE und Ensemble-Modelle, sodass Katalogisierer die Algorithmen auswählen oder kombinieren können, die am besten zu jeder Sammlung und Sprache passen.

Das Selbst-Hosting von Annif auf Ihrem eigenen VPS hält Trainingskorpora, kontrollierte Vokabulare und bibliografische Metadaten unter Ihrer vollständigen Kontrolle, anstatt sie an einen Drittanbieter-Indexierungsdienst zu senden. Der Container stellt eine REST-API und eine browserbasierte Benutzeroberfläche für Testprojekte bereit, sodass die Integration von Annif in bestehende Katalogisierungspipelines oder der Aufbau benutzerdefinierter Clients nur HTTP-Aufrufe erfordert.