useSend ist eine Open-Source-Alternative zu Resend, SendGrid und Postmark, die es Ihnen ermÃ¶glicht, Ihren gesamten E-Mail-Versand-Stack selbst zu verwalten. Basierend auf Next.js mit AWS SES als Zustellungs-Backend bietet es eine saubere REST-API und ein SMTP-Gateway fÃ¼r transaktionale und Marketing-E-Mails â€“ ohne GebÃ¼hren pro E-Mail oder Anbieterbindung.

Das Selbst-Hosting von useSend auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Versand-Domains, Abonnentenlisten und E-Mail-Analysen. Sie erhalten ein einheitliches Dashboard zur Ãœberwachung der Zustellbarkeit, zur Verwaltung von Domains, zur Bearbeitung von Bounces und Webhooks sowie zur Planung von Kampagnen â€“ alles Ã¼ber eine Infrastruktur, die Sie selbst besitzen.