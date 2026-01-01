useSend mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source E-Mail-Versandinfrastruktur â€” hosten Sie Ihre Transaktions- und Marketing-E-Mail-Plattform selbst.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r useSend
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit useSend erstellen kÃ¶nnen
useSend ist eine Open-Source-Alternative zu Resend, SendGrid und Postmark, die es Ihnen ermÃ¶glicht, Ihren gesamten E-Mail-Versand-Stack selbst zu verwalten. Basierend auf Next.js mit AWS SES als Zustellungs-Backend bietet es eine saubere REST-API und ein SMTP-Gateway fÃ¼r transaktionale und Marketing-E-Mails â€“ ohne GebÃ¼hren pro E-Mail oder Anbieterbindung.
Das Selbst-Hosting von useSend auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Versand-Domains, Abonnentenlisten und E-Mail-Analysen. Sie erhalten ein einheitliches Dashboard zur Ãœberwachung der Zustellbarkeit, zur Verwaltung von Domains, zur Bearbeitung von Bounces und Webhooks sowie zur Planung von Kampagnen â€“ alles Ã¼ber eine Infrastruktur, die Sie selbst besitzen.
Wichtige Funktionen von useSend
REST API und SMTP
E-Mails senden Ã¼ber eine entwicklerfreundliche REST-API oder standardmÃ¤ÃŸiges SMTP â€” sofort kompatibel mit bestehenden Anwendungen und E-Mail-Bibliotheken.
Lieferanalyse
Verfolgen Sie zugestellte, geÃ¶ffnete, geklickte und zurÃ¼ckgewiesene E-Mails in Echtzeit mit einem integrierten Analyse-Dashboard.
Domainverwaltung
FÃ¼gen Sie eigene AbsenderdomÃ¤nen hinzu und verifizieren Sie diese mit Anleitung fÃ¼r DNS-EintrÃ¤ge, um die E-Mail-Reputation an Ihre eigene Infrastruktur zu binden.
Geplanter Versand
E-Mails fÃ¼r die zukÃ¼nftige Zustellung mithilfe der Schedule API in die Warteschlange stellen, um Drip-Kampagnen und zeitzonenbewusste TransaktionsablÃ¤ufe zu ermÃ¶glichen.
Webhook-Events
Erhalten Sie Echtzeit-Zustellungsereignisse â€” Bounces, Beschwerden, Ã–ffnungen und Klicks â€” Ã¼ber konfigurierbare Webhooks zur nachgelagerten Verarbeitung.
Warum Sie useSend auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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