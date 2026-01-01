Bis zu 69 % Rabatt auf useSend

useSend mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Open-Source E-Mail-Versandinfrastruktur â€” hosten Sie Ihre Transaktions- und Marketing-E-Mail-Plattform selbst.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit useSend erstellen kÃ¶nnen

useSend ist eine Open-Source-Alternative zu Resend, SendGrid und Postmark, die es Ihnen ermÃ¶glicht, Ihren gesamten E-Mail-Versand-Stack selbst zu verwalten. Basierend auf Next.js mit AWS SES als Zustellungs-Backend bietet es eine saubere REST-API und ein SMTP-Gateway fÃ¼r transaktionale und Marketing-E-Mails â€“ ohne GebÃ¼hren pro E-Mail oder Anbieterbindung.

Das Selbst-Hosting von useSend auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Versand-Domains, Abonnentenlisten und E-Mail-Analysen. Sie erhalten ein einheitliches Dashboard zur Ãœberwachung der Zustellbarkeit, zur Verwaltung von Domains, zur Bearbeitung von Bounces und Webhooks sowie zur Planung von Kampagnen â€“ alles Ã¼ber eine Infrastruktur, die Sie selbst besitzen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von useSend

REST API und SMTP

E-Mails senden Ã¼ber eine entwicklerfreundliche REST-API oder standardmÃ¤ÃŸiges SMTP â€” sofort kompatibel mit bestehenden Anwendungen und E-Mail-Bibliotheken.

Lieferanalyse

Verfolgen Sie zugestellte, geÃ¶ffnete, geklickte und zurÃ¼ckgewiesene E-Mails in Echtzeit mit einem integrierten Analyse-Dashboard.

Domainverwaltung

FÃ¼gen Sie eigene AbsenderdomÃ¤nen hinzu und verifizieren Sie diese mit Anleitung fÃ¼r DNS-EintrÃ¤ge, um die E-Mail-Reputation an Ihre eigene Infrastruktur zu binden.

Geplanter Versand

E-Mails fÃ¼r die zukÃ¼nftige Zustellung mithilfe der Schedule API in die Warteschlange stellen, um Drip-Kampagnen und zeitzonenbewusste TransaktionsablÃ¤ufe zu ermÃ¶glichen.

Webhook-Events

Erhalten Sie Echtzeit-Zustellungsereignisse â€” Bounces, Beschwerden, Ã–ffnungen und Klicks â€” Ã¼ber konfigurierbare Webhooks zur nachgelagerten Verarbeitung.

Warum Sie useSend auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Integrierter Docker-Manager

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

WÃ¤hlen Sie fÃ¼r bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der NÃ¤he Ihres Publikums, z. B. in Deutschland. Wir verfÃ¼gen Ã¼ber Rechenzentren in Europa, Nordamerika, SÃ¼damerika und Asien.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie

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AList

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Selbst gehosteter Dateilisten- und WebDAV-Server mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Ã¼ber 30 Speicher-Backends

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AnonUpload ist eine sichere, anonyme Anwendung zum Teilen von Dateien ohne Datenbankanforderungen

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Selbst gehostete Internet-ArchivierungslÃ¶sung zur Archivierung von Webseiten und Medien

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