PhotoPrism ist eine datenschutzorientierte Fotoverwaltungsplattform, die künstliche Intelligenz nutzt, um Ihre gesamte Fotosammlung automatisch zu klassifizieren, zu verschlagworten und zu durchsuchen. Gesichtserkennung, Objekterkennung und standortbasierte Organisation funktionieren lokal auf Ihrem Server – Ihre Fotos verlassen niemals Ihre Hardware.

PhotoPrism auf Ihrem VPS selbst zu hosten, bietet Ihnen eine leistungsstarke Alternative zu Google Fotos und iCloud, die auf Millionen von Bildern skaliert, RAW-Dateien und 4K-Videos unterstützt und jede Erinnerung unter Ihrer vollständigen Kontrolle hält, ohne Speicherbegrenzungen, die durch einen Abonnementplan eines Drittanbieters auferlegt werden.