TaskTrove mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter persönlicher Aufgabenmanager mit natürlicher Sprachverarbeitung, wiederkehrenden Aufgaben sowie Kanban- und Kalenderansichten.
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Was Sie mit TaskTrove erstellen können
TaskTrove ist eine schlanke, selbst gehostete Aufgabenverwaltungsanwendung, die alle Daten als einfache JSON-Dateien speichert – keine Datenbank erforderlich. Sie analysiert natürliche Spracheingaben für Daten und Uhrzeiten, unterstützt unbegrenzte Unteraufgaben und wiederkehrende Aufgabenmuster und organisiert die Arbeit in Projekten mit farbcodierten Labels. Mehrere Ansichten – Liste, Kanban-Board und Kalender – ermöglichen es Ihnen, mit Aufgaben in dem Layout zu arbeiten, das gerade am besten passt.
Im Gegensatz zu Cloud-To-Do-Apps, die Daten über Server von Drittanbietern synchronisieren, läuft TaskTrove vollständig auf Ihrem eigenen VPS, ohne Tracking, ohne Nutzungsanalysen und ohne externe API-Abhängigkeiten. Aufgabendaten werden als lesbare JSON-Dateien gespeichert, die mit jedem Texteditor gesichert, übertragen oder inspiziert werden können.
Wichtige Funktionen von TaskTrove
Natürliche Sprachanalyse
Geben Sie „morgen um 14 Uhr“ oder „jeden Freitag“ ein, um Fälligkeitsdaten und wiederkehrende Zeitpläne festzulegen, ohne einen Datumswähler zu berühren.
Kanban und Kalenderansichten
Wechseln Sie zwischen Listen-, Kanban-Board- und Kalenderansichten, um mit Ihren Aufgaben in der Ansicht zu arbeiten, die am besten zu Ihrem aktuellen Fokus passt.
Wiederkehrende Aufgabenmuster
Legen Sie tägliche, wöchentliche, monatliche oder vollständig benutzerdefinierte Wiederholungsregeln fest, damit sich Routineaufgaben automatisch ohne manuelle Eingabe neu planen.
Projektorganisation
Gruppieren Sie Aufgaben in Projekten mit Abschnitten, farbcodierten Labels und unbegrenzten Unteraufgaben, um komplexe Arbeiten strukturiert und navigierbar zu halten.
Dateibasierter Speicher
Alle Aufgaben werden als einfache JSON-Dateien gespeichert – einfach zu sichern, auf eine andere Instanz zu übertragen oder direkt ohne ein Datenbank-Tool zu lesen.
Warum Sie TaskTrove auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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