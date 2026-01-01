TaskTrove ist eine schlanke, selbst gehostete Aufgabenverwaltungsanwendung, die alle Daten als einfache JSON-Dateien speichert – keine Datenbank erforderlich. Sie analysiert natürliche Spracheingaben für Daten und Uhrzeiten, unterstützt unbegrenzte Unteraufgaben und wiederkehrende Aufgabenmuster und organisiert die Arbeit in Projekten mit farbcodierten Labels. Mehrere Ansichten – Liste, Kanban-Board und Kalender – ermöglichen es Ihnen, mit Aufgaben in dem Layout zu arbeiten, das gerade am besten passt.

Im Gegensatz zu Cloud-To-Do-Apps, die Daten über Server von Drittanbietern synchronisieren, läuft TaskTrove vollständig auf Ihrem eigenen VPS, ohne Tracking, ohne Nutzungsanalysen und ohne externe API-Abhängigkeiten. Aufgabendaten werden als lesbare JSON-Dateien gespeichert, die mit jedem Texteditor gesichert, übertragen oder inspiziert werden können.