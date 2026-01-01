Trek mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter kollaborativer Echtzeit-Reiseplaner mit interaktiven Karten, Budgets, Packlisten, TagebÃ¼chern und KI-UnterstÃ¼tzung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Trek erstellen kÃ¶nnen
Trek ist eine Open-Source, selbst gehostete Reiseplanungsplattform, die Echtzeit-Zusammenarbeit mit allem kombiniert, was Sie zur Organisation einer Reise benÃ¶tigen, in einer einzigen OberflÃ¤che. Drag-and-Drop-Tagesplaner, interaktive Karten mit Fotomarkierungen, Wettervorhersagen, Multi-WÃ¤hrungs-Budgets, Packlisten und ein Reisetagebuch im Magazinstil befinden sich alle neben Reservierungen, Dokumentenspeicherung und PDF-Export.
Im Gegensatz zu kommerziellen Planungs-Apps, die Ihre Reiserouten und Fotos hinter Abonnementstufen verbergen, lÃ¤uft Trek vollstÃ¤ndig auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Echtzeit-WebSocket-Synchronisierung hÃ¤lt Begleiter und Familienmitglieder koordiniert, wÃ¤hrend sich PlÃ¤ne entwickeln, optionales OIDC Single Sign-On integriert sich mit bestehenden IdentitÃ¤tsanbietern, und ein integrierter MCP-Server lÃ¤sst KI-Assistenten bei der Planung, dem Packen und der Budgetierung helfen, ohne sensible Daten an Dritte zu senden.
Wichtige Funktionen von Trek
Echtzeit-Zusammenarbeit
Die WebSocket-Synchronisierung Ã¼bertrÃ¤gt jede Reiseplanbearbeitung, Notiz und BudgetÃ¤nderung sofort an jeden verbundenen Reisenden, sodass Mitplaner immer denselben Plan sehen.
Interaktive Reisekarten
Leaflet- oder Mapbox-GL-Karten mit 3D-GebÃ¤uden, GelÃ¤nde, Routenvisualisierung, Fotomarkern und Clustering verwandeln flache Reiserouten in einen visuellen Plan.
Budgets und Packlisten
Verfolgung kategorienbasierter Ausgaben mit Aufteilung pro Person und pro Tag, MehrwÃ¤hrungsunterstÃ¼tzung, Packlisten-Vorlagen und optionaler GepÃ¤ckgewichtsverfolgung.
Reisetagebuch und Atlas
Halten Sie Reisen in einem Journal im Magazinstil mit Fotos und Stimmungen fest und visualisieren Sie besuchte LÃ¤nder, Serien und Statistiken auf einer Weltkarte.
SSO und 2FA
Verbinden Sie jeden OIDC-Anbieter â€“ Google, Apple, Authentik, Keycloak â€“ und schÃ¼tzen Sie Konten mit TOTP-basierter Zwei-Faktor-Authentifizierung und Backup-Codes.
KI via MCP-Server
OAuth 2.1 authentifizierter MCP-Server mit Ã¼ber 150 Tools ermÃ¶glicht KI-Assistenten, Reisen zu planen, Packlisten zu erstellen und Budgets mit bereichsbezogenen Berechtigungen zu verwalten.
Warum Sie Trek auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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