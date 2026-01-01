Trek ist eine Open-Source, selbst gehostete Reiseplanungsplattform, die Echtzeit-Zusammenarbeit mit allem kombiniert, was Sie zur Organisation einer Reise benÃ¶tigen, in einer einzigen OberflÃ¤che. Drag-and-Drop-Tagesplaner, interaktive Karten mit Fotomarkierungen, Wettervorhersagen, Multi-WÃ¤hrungs-Budgets, Packlisten und ein Reisetagebuch im Magazinstil befinden sich alle neben Reservierungen, Dokumentenspeicherung und PDF-Export.

Im Gegensatz zu kommerziellen Planungs-Apps, die Ihre Reiserouten und Fotos hinter Abonnementstufen verbergen, lÃ¤uft Trek vollstÃ¤ndig auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Echtzeit-WebSocket-Synchronisierung hÃ¤lt Begleiter und Familienmitglieder koordiniert, wÃ¤hrend sich PlÃ¤ne entwickeln, optionales OIDC Single Sign-On integriert sich mit bestehenden IdentitÃ¤tsanbietern, und ein integrierter MCP-Server lÃ¤sst KI-Assistenten bei der Planung, dem Packen und der Budgetierung helfen, ohne sensible Daten an Dritte zu senden.