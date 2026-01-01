NoteDiscovery ist eine leichte, selbstgehostete Notizenverwaltungs- und Wissensdatenbank-Anwendung, die alle Inhalte als einfache Markdown-Dateien auf der Festplatte speichert â€“ keine Datenbank, keine externen Dienste, keine Anbieterbindung.

Der Editor unterstÃ¼tzt Live-Vorschau, LaTeX-Mathematik, Mermaid-Diagramme, Syntax-hervorgehobene CodeblÃ¶cke und Auto-Speichern. Eine interaktive Diagrammansicht visualisiert Verbindungen zwischen Notizen Ã¼ber Wikilinks, und ein Backlinks-Panel zeigt an, welche Notizen auf die aktuelle verweisen â€“ der vernetzte Denkprozess, der Tools wie Obsidian populÃ¤r macht, vollstÃ¤ndig auf Ihrem eigenen Server verfÃ¼gbar.

Ein integrierter MCP (Model Context Protocol)-Server ermÃ¶glicht es KI-Assistenten wie Claude und Cursor, Ihre Notizen direkt abzufragen und zu aktualisieren, was NoteDiscovery zu einer der wenigen selbstgehosteten Notizen-Apps mit nativer KI-Agenten-Integration direkt nach der Installation macht.