Selbst gehosteter Rezeptmanager mit Mahlzeitenplanung, Einkaufslisten und Kochbuchorganisation.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Tandoor Recipes
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Tandoor Recipes erstellen kÃ¶nnen
Tandoor Recipes ist eine funktionsreiche Open-Source-Rezeptverwaltungsplattform zur Organisation Ihres Kochalltags. Importieren Sie Rezepte von jeder Website, planen Sie wÃ¶chentliche Mahlzeiten, erstellen Sie Einkaufslisten und teilen Sie KochbÃ¼cher mit Ihrer Familie â€“ alles Ã¼ber eine Ã¼bersichtliche WeboberflÃ¤che, die auf jedem GerÃ¤t zugÃ¤nglich ist. Von der Self-Hosting-Community entwickelt, stellt es Ihre Rezeptsammlung unter Ihre Kontrolle, ohne Werbung, Abonnements oder Datenerfassung.
Das Self-Hosting von Tandoor auf Ihrem VPS hÃ¤lt alle Ihre Rezepte, SpeiseplÃ¤ne und Einkaufslisten privat und von Ã¼berall zugÃ¤nglich. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige Datenspeicherung und die Traefik HTTPS-Integration. Der erste Benutzer, der sich registriert, wird zum Administrator â€“ deaktivieren Sie die Ã¶ffentliche Registrierung, nachdem Sie Ihr Konto erstellt haben.
Wichtige Funktionen von Tandoor Recipes
Rezeptimport
Rezepte von jeder Website importieren mit automatischer Analyse von Zutaten, Zubereitungsschritten und NÃ¤hrwertangaben.
Mahlzeitplanung
Planen Sie Mahlzeiten fÃ¼r die Woche mit einem Drag-and-Drop-Kalender und generieren Sie automatisch Einkaufslisten aus geplanten Rezepten.
Einkaufslisten
Erstellen und teilen Sie Einkaufslisten, die Zutaten aus mehreren Rezepten mit automatischem Mengenabgleich zusammenfÃ¼hren.
Kochbuchorganisation
Organisieren Sie Rezepte in KochbÃ¼chern, versehen Sie sie mit SchlagwÃ¶rtern und durchsuchen Sie Ihre gesamte Sammlung sofort.
Mehrbenutzer-Freigabe
Teilen Sie Rezeptbereiche mit Familienmitgliedern, die jeweils eigene SpeiseplÃ¤ne und Einkaufslisten haben.
ErnÃ¤hrungs-Tracking
Erfassen Sie Kalorien und Makros pro Rezept mit NÃ¤hrwertdaten aus importierten Rezepten oder manueller Eingabe.
Warum Sie Tandoor Recipes auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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