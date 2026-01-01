Keila ist eine Open-Source-Newsletter- und E-Mail-Marketing-Plattform, mit der Sie Ihre Abonnentenliste erweitern, segmentieren und erreichen kÃ¶nnen, ohne von Mailchimp, Brevo oder anderen kommerziellen SaaS abhÃ¤ngig zu sein. Entwickelt in Elixir und Phoenix fÃ¼r hohe Zustellbarkeit und gleichzeitigen Durchsatz, bietet sie einen Ã¼bersichtlichen Drag-and-Drop-Editor, automatisierte Kampagnen, A/B-Tests, Abonnentensegmentierung und Double-Opt-in-BestÃ¤tigungsablÃ¤ufe â€“ alles unterstÃ¼tzt durch Ihren eigenen SMTP-Anbieter, sodass Sie die volle Kontrolle Ã¼ber den Ruf beim Versand und die Kontaktdaten behalten.

Das Selbst-Hosting von Keila auf Ihrem VPS bietet Newslettern, unabhÃ¤ngigen Verlagen und kleinen Unternehmen unbegrenzte Abonnenten und unbegrenzte Sendungen, ohne eine Preisgestaltung pro Kontakt, die Ã¼ber ein paar tausend Leser hinaus schmerzhaft skaliert. Verbinden Sie jeden SMTP-Anbieter â€” SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, Ihr eigenes Postfix â€” und verwalten Sie jede Abonnentenbeziehung selbst.