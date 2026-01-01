Keila mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Newsletter- und E-Mail-Marketing-Plattform, entwickelt als selbstgehostete Alternative zu Mailchimp, Brevo und Sendinblue.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Keila
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Keila erstellen kÃ¶nnen
Keila ist eine Open-Source-Newsletter- und E-Mail-Marketing-Plattform, mit der Sie Ihre Abonnentenliste erweitern, segmentieren und erreichen kÃ¶nnen, ohne von Mailchimp, Brevo oder anderen kommerziellen SaaS abhÃ¤ngig zu sein. Entwickelt in Elixir und Phoenix fÃ¼r hohe Zustellbarkeit und gleichzeitigen Durchsatz, bietet sie einen Ã¼bersichtlichen Drag-and-Drop-Editor, automatisierte Kampagnen, A/B-Tests, Abonnentensegmentierung und Double-Opt-in-BestÃ¤tigungsablÃ¤ufe â€“ alles unterstÃ¼tzt durch Ihren eigenen SMTP-Anbieter, sodass Sie die volle Kontrolle Ã¼ber den Ruf beim Versand und die Kontaktdaten behalten.
Das Selbst-Hosting von Keila auf Ihrem VPS bietet Newslettern, unabhÃ¤ngigen Verlagen und kleinen Unternehmen unbegrenzte Abonnenten und unbegrenzte Sendungen, ohne eine Preisgestaltung pro Kontakt, die Ã¼ber ein paar tausend Leser hinaus schmerzhaft skaliert. Verbinden Sie jeden SMTP-Anbieter â€” SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, Ihr eigenes Postfix â€” und verwalten Sie jede Abonnentenbeziehung selbst.
Wichtige Funktionen von Keila
Drag-and-Drop-Editor
Visueller Newsletter-Editor mit wiederverwendbaren BlÃ¶cken, Bild-Upload und Live-Vorschau macht die Gestaltung von Kampagnen fÃ¼r Nicht-Entwickler zugÃ¤nglich.
Abonnentensegmentierung
Definieren Sie Segmente basierend auf Abonnement-Tags, benutzerdefinierten Feldern oder AktivitÃ¤tsmustern und senden Sie dann gezielte Kampagnen an bestimmte Zielgruppensegmente.
Double-Opt-in-BestÃ¤tigung
Integrierter BestÃ¤tigungsfluss erzwingt standardmÃ¤ÃŸig Double Opt-in, schÃ¼tzt die Absenderreputation und gewÃ¤hrleistet die CAN-SPAM- und DSGVO-KonformitÃ¤t.
Eigenes SMTP mitbringen
Verbinden Sie einen beliebigen SMTP-Anbieter â€“ SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES oder Ihren eigenen Postfix â€“ und Ã¼bernehmen Sie die volle Kontrolle Ã¼ber Zustellbarkeit und Absenderreputation.
Ã–ffnungs- und Klickanalysen
Das kampagnenbezogene Tracking von Ã–ffnungs- und Klickraten sowie die Berichterstattung Ã¼ber Abmelderaten und Bounces hilft dabei, Betreffzeilen und Inhalte im Laufe der Zeit zu optimieren.
API und Webhooks
Die vollstÃ¤ndige REST-API- und Webhook-Integration ermÃ¶glicht es Ihnen, Abonnenten aus externen CRMs, E-Commerce-Plattformen oder Anmeldeformularen automatisch zu synchronisieren.
Warum Sie Keila auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.