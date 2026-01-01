FileFlows ist ein intelligentes Dateiverarbeitungssystem, das Ihre Medienbibliothek automatisch durch anpassbare visuelle Workflows verwaltet und optimiert. Es überwacht Verzeichnisse auf neue Dateien, wendet intelligente Transkodierungsregeln an und kann den Speicherbedarf um bis zu 90 % reduzieren – alles ohne manuelles Eingreifen. Die Hardwarebeschleunigungsunterstützung für Intel QuickSync, NVIDIA und AMD hält die Verarbeitung selbst bei großen Bibliotheken schnell.

Das Selbst-Hosting von FileFlows auf Ihrem VPS bietet Ihren Medien-Workflows rund um die Uhr dedizierte CPU-Ressourcen, hält Ihre Bibliotheksverarbeitung vollständig privat und vermeidet die Kosten pro Datei sowie Bandbreitenbeschränkungen von Cloud-basierten Transkodierungsdiensten.