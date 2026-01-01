Workout Cool ist eine selbst gehostete Fitness-Coaching-Plattform, die eine umfassende Übungsdatenbank, einen strukturierten Trainingsplan-Ersteller und eine Sitzungsverfolgung bietet – alles läuft auf Ihrem eigenen Server, ohne Abonnementgebühren oder Datenfreigabe durch Dritte. Benutzer können Übungen mit Anleitungsvideos durchsuchen, benutzerdefinierte Trainingsprogramme erstellen, die nach Muskelgruppen oder Trainingszielen organisiert sind, und Trainingseinheiten protokollieren, um die Leistung im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Im Gegensatz zu gehosteten Fitness-Apps, die Verlaufsdaten hinter Abonnements verbergen, speichert Workout Cool den gesamten Trainingsverlauf in einer PostgreSQL-Datenbank auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Die Plattform unterstützt die E-Mail- und Passwort-Authentifizierung neben optionalem Google OAuth, und die eingebettete Übungsbibliothek kann beim ersten Start mit Beispieldaten vorab befüllt werden.