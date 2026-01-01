TriliumNext Notes ist eine selbst gehostete persÃ¶nliche Wissensmanagement-Anwendung, die auf einer hierarchischen Baumstruktur basiert und Tausende von Notizen aufnehmen kann. Sie unterstÃ¼tzt umfangreiche WYSIWYG-Bearbeitung, CodeblÃ¶cke, mathematische Formeln und eine Skript-Engine zum Erstellen benutzerdefinierter Workflows und zur automatisierten Notizverwaltung.

Das Selbst-Hosting auf einem VPS bietet Ihnen unbegrenzten Notizenspeicher, permanente Synchronisierung Ã¼ber GerÃ¤te hinweg und die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihre Wissensdatenbank. Notizen kÃ¶nnen an mehreren Orten geklont, mit benutzerdefinierten Attributen erweitert und Ã¼ber die ETAPI REST API fÃ¼r externe Integrationen aufgerufen werden.