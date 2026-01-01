TriliumNext Notes mit 1 Klick bereitstellen.
Selbstgehostete persÃ¶nliche Wissensdatenbank mit hierarchischen Notizen, SkriptunterstÃ¼tzung und einer leistungsstarken REST-API fÃ¼r die Automatisierung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit TriliumNext Notes erstellen kÃ¶nnen
TriliumNext Notes ist eine selbst gehostete persÃ¶nliche Wissensmanagement-Anwendung, die auf einer hierarchischen Baumstruktur basiert und Tausende von Notizen aufnehmen kann. Sie unterstÃ¼tzt umfangreiche WYSIWYG-Bearbeitung, CodeblÃ¶cke, mathematische Formeln und eine Skript-Engine zum Erstellen benutzerdefinierter Workflows und zur automatisierten Notizverwaltung.
Das Selbst-Hosting auf einem VPS bietet Ihnen unbegrenzten Notizenspeicher, permanente Synchronisierung Ã¼ber GerÃ¤te hinweg und die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihre Wissensdatenbank. Notizen kÃ¶nnen an mehreren Orten geklont, mit benutzerdefinierten Attributen erweitert und Ã¼ber die ETAPI REST API fÃ¼r externe Integrationen aufgerufen werden.
Wichtige Funktionen von TriliumNext Notes
Hierarchische Organisation
Organisieren Sie Tausende von Notizen in einer Baumstruktur mit Klonfunktion, sodass einzelne Notizen in mehreren Kontexten ohne Duplizierung erscheinen kÃ¶nnen.
Skript-Engine
Schreiben Sie JavaScript-Skripte, die ereignis- oder zeitplangesteuert ausgefÃ¼hrt werden, um die Erstellung, Kennzeichnung und Organisation von Notizen zu automatisieren.
Revisionsverlauf
Jede Notizbearbeitung wird automatisch versioniert, sodass Sie jede frÃ¼here Version Ihres Inhalts Ã¼berprÃ¼fen und wiederherstellen kÃ¶nnen.
ETAPI REST API
Eine dokumentierte REST-API ermÃ¶glicht externen Tools, Notizen programmatisch zu erstellen, zu lesen, zu aktualisieren und zu organisieren.
Web-Clipper
Browser-Erweiterung erfasst Webseiten mit einem einzigen Klick direkt in Ihre Trilium-Wissensdatenbank.
Warum Sie TriliumNext Notes auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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