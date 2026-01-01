WBO mit 1 Klick bereitstellen.
Whiteboard zur Zusammenarbeit in Echtzeit für Team-Brainstorming, Remote-Meetings und visuelle Planung auf einer gemeinsamen Leinwand.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit WBO erstellen können
WBO (Whiteboard Online) ist ein selbstgehostetes kollaboratives Echtzeit-Whiteboard, das mehreren Benutzern ermöglicht, gleichzeitig auf einer geteilten, unendlichen Leinwand zu zeichnen, zu schreiben und Anmerkungen zu machen. Es unterstützt Freihandzeichnen, geometrische Formen, Text- und Bildeinfügung mit sofortiger Synchronisierung für alle verbundenen Teilnehmer.
Das Selbsthosten von WBO auf einem VPS bietet Teams ein privates Whiteboard, das zwischen den Sitzungen aktiv bleibt, ohne Inhalte Drittanbieterdiensten preiszugeben. Die persistente Leinwand bleibt unter einer stabilen URL für laufende Projekte zugänglich, wodurch sie ideal ist für Remote-Sprint-Planung, Unterricht, technische Diagramme und kreative Brainstorming-Sitzungen.
Wichtige Funktionen von WBO
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Nutzer zeichnen und kommentieren gleichzeitig auf derselben Leinwand mit sofortiger Synchronisierung und ohne Aktualisierung.
Persistente Zeichenfläche
Whiteboard-Inhalte werden automatisch gespeichert und sind unter derselben URL abrufbar, wann immer sich die Teilnehmer wieder verbinden.
Zeichenwerkzeuge
Freihandzeichnungen, geometrische Formen, Textfelder und Bild-Upload decken die gesamte Bandbreite an Whiteboard-Anwendungsfällen ab.
Kein Konto erforderlich
Jeder mit der Whiteboard-URL kann sofort beitreten und ohne Registrierungs- oder Anmeldebarrieren mitwirken.
Warum Sie WBO auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.