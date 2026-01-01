WBO (Whiteboard Online) ist ein selbstgehostetes kollaboratives Echtzeit-Whiteboard, das mehreren Benutzern ermöglicht, gleichzeitig auf einer geteilten, unendlichen Leinwand zu zeichnen, zu schreiben und Anmerkungen zu machen. Es unterstützt Freihandzeichnen, geometrische Formen, Text- und Bildeinfügung mit sofortiger Synchronisierung für alle verbundenen Teilnehmer.

Das Selbsthosten von WBO auf einem VPS bietet Teams ein privates Whiteboard, das zwischen den Sitzungen aktiv bleibt, ohne Inhalte Drittanbieterdiensten preiszugeben. Die persistente Leinwand bleibt unter einer stabilen URL für laufende Projekte zugänglich, wodurch sie ideal ist für Remote-Sprint-Planung, Unterricht, technische Diagramme und kreative Brainstorming-Sitzungen.