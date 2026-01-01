Photofield ist eine Open-Source-Fotogalerie als einzelne Binärdatei, die auf einer Obsession basiert: Geschwindigkeit. Anstatt Fotos in kleine Miniaturansichten zu unterteilen, rendert es Tausende von Bildern gleichzeitig auf einer durchgehenden, zoombaren Leinwand und lädt schrittweise höherauflösende Kacheln, während Sie schwenken und zoomen. Das Ergebnis fühlt sich eher wie ein Desktop-Bildbetrachter an als eine typische Webgalerie.

Wenn Sie Photofield auf Ihrem VPS selbst hosten, bleiben Originalfotos und deren EXIF-Metadaten in einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt bei einem SaaS-Fotodienst. Das Quellverzeichnis ist schreibgeschützt eingebunden, sodass die Galerie niemals Originale ändern oder löschen kann. Dies macht sie zu einem sicheren, nicht-invasiven Frontend für ein bestehendes Archiv, das über rsync, SCP oder Syncthing synchronisiert wird.