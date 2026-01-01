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Open-Source-Runbook-Automatisierung, die Skripte und Workflows für jedes Team in Self-Service-Vorgänge verwandelt.

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NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan. Preise zzgl. MwSt.

Was Sie mit Rundeck erstellen können

Rundeck ist die Open-Source-Runbook-Automatisierungs-Engine, die von PagerDuty gewartet wird. Sie verwandelt Betriebsskripte, Ad-hoc-Befehle und komplexe mehrstufige Verfahren in versionierte Jobs, die jeder im Team sicher über eine Web-Benutzeroberfläche, API oder Chat-Integration ausführen kann – ohne SSH-Schlüssel oder Produktionszugangsdaten herauszugeben.

Das Selbst-Hosting von Rundeck auf Ihrem eigenen VPS hält Job-Definitionen, Ausführungsverlauf und Knoten-Inventare unter Ihrer Kontrolle. Operations-, Support- und Bereitschaftsingenieure erhalten einen einzigen, geprüften Ort, um Bereitstellungen auszulösen, Dienste neu zu starten, Schlüssel zu rotieren und Vorfälle zu beheben – wodurch Stammeswissen in wiederverwendbare, berechtigungsgesteuerte Automatisierung umgewandelt wird.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Rundeck

Selbstbedienungsaufgaben

Kapseln Sie Skripte und Shell-Befehle als parametrisierte Jobs, damit Nicht-Ingenieure gängige operative Aufgaben sicher über eine Web-Benutzeroberfläche ausführen können.

Rollenbasierter Zugriff

Granulare ACL-Richtlinien steuern, wer jeden Job, jedes Projekt und jeden Knoten lesen, ausführen, bearbeiten oder löschen kann – perfekt, um sicheren Zugriff zu delegieren.

Workflow-Orchestrierung

Verketten Sie Schritte über Hunderte von Remote-Knoten hinweg mit bedingter Logik, Fehlerbehandlung und paralleler Ausführung aus einem einzigen Workflow.

Prüfungs- und Ausführungsverlauf

Jede Jobausführung wird mit vollständiger Ausgabe, Parametern und dem auslösenden Benutzer protokolliert, wodurch Sie einen vollständigen betrieblichen Audit-Trail erhalten.

API und Webhooks

Lösen Sie Jobs aus CI/CD-Pipelines, Überwachungswarnungen oder ChatOps mit einer vollständigen REST-API, Webhook-Empfängern und CLI-Client aus.

Plugin-Ökosystem

Erweitern Sie Rundeck mit integrierten und Community-Plugins für AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira und Dutzende weiterer Integrationen.

Warum Sie Rundeck auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Lokal starten. Global wachsen

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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