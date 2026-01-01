Rundeck ist die Open-Source-Runbook-Automatisierungs-Engine, die von PagerDuty gewartet wird. Sie verwandelt Betriebsskripte, Ad-hoc-Befehle und komplexe mehrstufige Verfahren in versionierte Jobs, die jeder im Team sicher über eine Web-Benutzeroberfläche, API oder Chat-Integration ausführen kann – ohne SSH-Schlüssel oder Produktionszugangsdaten herauszugeben.

Das Selbst-Hosting von Rundeck auf Ihrem eigenen VPS hält Job-Definitionen, Ausführungsverlauf und Knoten-Inventare unter Ihrer Kontrolle. Operations-, Support- und Bereitschaftsingenieure erhalten einen einzigen, geprüften Ort, um Bereitstellungen auszulösen, Dienste neu zu starten, Schlüssel zu rotieren und Vorfälle zu beheben – wodurch Stammeswissen in wiederverwendbare, berechtigungsgesteuerte Automatisierung umgewandelt wird.