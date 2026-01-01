autobrr mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Modernes Download-Automatisierungstool, das Indexer-IRC-Kanäle in Echtzeit überwacht, um Torrents sofort nach ihrer Ankündigung zu erfassen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit autobrr erstellen können
autobrr ist eine Download-Automatisierungsplattform der nächsten Generation für Torrents und Usenet, die die Funktionalität von Tools wie autodl-irssi, trackarr und flexget in einer einzigen modernen Lösung vereint. Es verbindet sich mit Indexer-IRC-Kanälen, wo neue Veröffentlichungen sofort nach dem Hochladen angekündigt werden, wendet Ihre Filterregeln an und leitet passende Torrent-Dateien an Ihren ausgewählten Download-Client weiter – alles in Echtzeit, ohne Abfrageverzögerungen.
Das Selbst-Hosting von autobrr auf einem VPS gewährleistet eine 24/7-Überwachung der IRC-Kanäle mit persistenten Verbindungen, die ein Heimcomputer mit dynamischer IP oder geplanten Ausfallzeiten nicht zuverlässig aufrechterhalten kann. Der kontinuierliche Betrieb auf dedizierter Infrastruktur bedeutet, dass Ihre Automatisierung niemals ein Freeleech-Fenster, eine Veröffentlichung mit begrenzter Seeder-Anzahl oder eine zeitkritische Ratio-Gelegenheit auf privaten Trackern verpasst.
Wichtige Funktionen von autobrr
Echtzeit-IRC-Überwachung
Persistente Verbindungen zu Indexer-IRC-Ankündigungskanälen erkennen neue Veröffentlichungen, sobald sie hochgeladen werden, bevor RSS-Feeds oder API-Abfragen sie sehen würden.
Erweiterte Filterregeln
Erstellen Sie komplexe Filter basierend auf Größe, Kategorie, Uploader, Release-Gruppe, Auflösung und benutzerdefinierten Regex-Mustern, um genau das zu erhalten, was Sie möchten, und nichts anderes.
Multi-Mandanten-Support
Senden Sie erfasste Torrents direkt an qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr oder Überwachungsordner – und leiten Sie verschiedene Filter automatisch an verschiedene Clients weiter.
ARR-Integration
Die native Integration mit Radarr, Sonarr, Lidarr und Whisparr ermöglicht es autobrr, vor dem Download zu prüfen, ob ein Release tatsächlich gewünscht ist, wodurch unnötige Bandbreite vermieden wird.
Statistiken und Verlauf
Verfolgen Sie Downloadzahlen, filtern Sie Trefferquoten und rufen Sie den Verlauf über das Webinterface ab, damit Sie Ihre Regeln anpassen und die Leistung Ihrer Automatisierung im Laufe der Zeit verstehen können.
Warum Sie autobrr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.