Castopod ist eine umfassende Open-Source-Podcast-Hosting-Plattform, die für Creator entwickelt wurde, die professionelle Veröffentlichungsfunktionen wünschen, ohne sich auf Hosting-Dienste Dritter verlassen zu müssen. Sie übernimmt die Episodenverwaltung, die automatische RSS-Feed-Generierung für die Verteilung an alle wichtigen Plattformen, detaillierte Höreranalysen und die ActivityPub-Integration für dezentrales Social Networking – alles in einem einzigen selbst gehosteten Paket.

Das Hosten Ihres Podcasts auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Sie Ihre Zielgruppendaten besitzen, Gebühren für die Bandbreite pro Download vermeiden und die volle Kontrolle über Ihre Inhaltsverteilung und Monetarisierung ohne Plattformbindung behalten.