Evolution Go mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Hochleistungs-WhatsApp-API-Gateway fÃ¼r ressourcenschonende Messaging-Automatisierung und Multi-Instanz-Verwaltung, entwickelt in Go.
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Was Sie mit Evolution Go erstellen kÃ¶nnen
Evolution Go ist ein in Go neu geschriebenes WhatsApp-API-Gateway, das als leichte und effiziente Alternative zur auf Node.js basierenden Evolution API konzipiert wurde. Basierend auf der whatsmeow-Bibliothek bietet es die gleichen zentralen Nachrichtenautomatisierungsfunktionen â€” Multi-Instanz-Verwaltung, Webhook-Ereignisse und eine RESTful API â€” wÃ¤hrend es dank der kompilierten Laufzeitumgebung von Go und des nativen ParallelitÃ¤tsmodells deutlich weniger Arbeitsspeicher verbraucht und in unter einer Sekunde startet.
Das Selbst-Hosting von Evolution Go auf Ihrem VPS maximiert den Ressourceneffizienzvorteil seiner kompilierten BinÃ¤rdatei. Alle Authentifizierungsdaten und Konversationsdaten werden in Ihrer eigenen PostgreSQL-Datenbank gespeichert, was DatensouverÃ¤nitÃ¤t und KonformitÃ¤t gewÃ¤hrleistet, ohne Nachrichtenkosten pro Nachricht, die kommerzielle WhatsApp-Anbieter im groÃŸen MaÃŸstab teuer machen.
Wichtige Funktionen von Evolution Go
Nativ-Leistung
Kompiliertes BinÃ¤rprogramm mit Goroutine-basierter ParallelitÃ¤t verarbeitet Tausende gleichzeitiger Verbindungen mit 50-150 MB Speicher pro Instanz, weit weniger als die Node.js-Version.
Multi-Instanz-Management
Betreiben Sie mehrere WhatsApp-Nummern von einer einzigen Bereitstellung aus, wobei jede Instanz unabhÃ¤ngig Ã¼ber die REST-API gesteuert und Ã¼berwacht wird.
Webhook-EreignisÃ¼bermittlung
Echtzeit-Webhooks Ã¼bertragen Nachrichten-, Verbindungs- und Gruppenereignisse sofort an Ihre Anwendung, was automatisierte AntwortablÃ¤ufe und CRM-Integration ermÃ¶glicht.
Dual-Datenbank-Architektur
Authentifizierung und Benutzerdaten werden in separaten PostgreSQL-Datenbanken gespeichert, was Backups vereinfacht und granulare Zugriffskontrollen fÃ¼r sicherheitsbewusste Bereitstellungen ermÃ¶glicht.
Message Queue-Support
Optionale RabbitMQ (AMQP)- und NATS-Integration ermÃ¶glicht skalierbare ereignisgesteuerte Architekturen fÃ¼r hochvolumige Messaging-Operationen.
Warum Sie Evolution Go auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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