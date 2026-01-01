Evolution Go ist ein in Go neu geschriebenes WhatsApp-API-Gateway, das als leichte und effiziente Alternative zur auf Node.js basierenden Evolution API konzipiert wurde. Basierend auf der whatsmeow-Bibliothek bietet es die gleichen zentralen Nachrichtenautomatisierungsfunktionen â€” Multi-Instanz-Verwaltung, Webhook-Ereignisse und eine RESTful API â€” wÃ¤hrend es dank der kompilierten Laufzeitumgebung von Go und des nativen ParallelitÃ¤tsmodells deutlich weniger Arbeitsspeicher verbraucht und in unter einer Sekunde startet.

Das Selbst-Hosting von Evolution Go auf Ihrem VPS maximiert den Ressourceneffizienzvorteil seiner kompilierten BinÃ¤rdatei. Alle Authentifizierungsdaten und Konversationsdaten werden in Ihrer eigenen PostgreSQL-Datenbank gespeichert, was DatensouverÃ¤nitÃ¤t und KonformitÃ¤t gewÃ¤hrleistet, ohne Nachrichtenkosten pro Nachricht, die kommerzielle WhatsApp-Anbieter im groÃŸen MaÃŸstab teuer machen.