Hiccup mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Eine schnelle, statische Startseite zum Organisieren Ihrer wichtigsten Links und Lesezeichen an einem Ort.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Hiccup erstellen kÃ¶nnen
Hiccup ist eine leichtgewichtige, Open-Source-statische Startseite, die entwickelt wurde, um Ihre meistgenutzten Links in den Mittelpunkt zu stellen. Als React-Anwendung, die von Nginx bereitgestellt wird, benÃ¶tigt sie keine Datenbank und kein Backend â€“ nur eine JSON-Konfigurationsdatei, die Sie direkt bearbeiten oder Ã¼ber den integrierten Konfigurationseditor verwalten kÃ¶nnen. Hervorgehobene Karten, organisierte Kategorien und eine leistungsstarke Multi-Provider-Suchleiste machen es kinderleicht, von einem einzigen Tab aus zu jedem Lesezeichen zu springen.
Hiccup auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Lesezeichen privat bleiben, sofort aus statischen Dateien geladen werden und von jedem GerÃ¤t aus zugÃ¤nglich sind. Mit PWA-UnterstÃ¼tzung, Tastenkombinationen, Drag-and-Drop-Linkverwaltung und einem schreibgeschÃ¼tzten Modus fÃ¼r geteilte Bildschirme eignet sich Hiccup gleichermaÃŸen gut als persÃ¶nliche Browser-Startseite oder als Haushalts-Dashboard fÃ¼r gemeinsam genutzte Dienste.
Wichtige Funktionen von Hiccup
Multi-Anbieter-Suche
Suchen Sie gleichzeitig in Google, DuckDuckGo, Amazon und benutzerdefinierten Anbietern, oder springen Sie direkt zu einem gespeicherten Link nach Name oder Tag.
JSON-Konfigurationseditor
Verwalten Sie Ihr gesamtes Dashboard Ã¼ber einen integrierten Konfigurationseditor â€” laden Sie Konfigurationen von einer URL oder lokalen Datei, zeigen Sie mehrere Konfigurationen in der Vorschau an und laden Sie jederzeit Backups herunter.
Drag-and-Drop-Links
Links und KartenhintergrÃ¼nde hinzufÃ¼gen oder aktualisieren, indem Sie URLs oder Bilder aus einem anderen Browserfenster direkt auf eine beliebige Karte ziehen.
Tastaturnavigation
Umfassende UnterstÃ¼tzung fÃ¼r TastaturkÃ¼rzel ermÃ¶glicht es Ihnen, Links zu Ã¶ffnen, den Bearbeitungsmodus umzuschalten und durch das Dashboard zu navigieren, ohne die Maus zu berÃ¼hren.
PWA und mobilfreundlich
Installieren Sie Hiccup als Progressive Web App auf jedem GerÃ¤t fÃ¼r schnellen Zugriff Ã¼ber den Startbildschirm auf alle Ihre Lesezeichen vom Desktop oder MobilgerÃ¤t.
Warum Sie Hiccup auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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