OmniTools mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Self-gehostete Web-Utility-Suite mit über 80 Tools für Bildbearbeitung, PDF-Bearbeitung, Videokonvertierung und Datentransformation.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OmniTools erstellen können
OmniTools vereint über 80 browserbasierte Dienstprogramme in einer einzigen selbst gehosteten Anwendung, wodurch die Notwendigkeit entfällt, mehrere verstreute Online-Konvertierungs-Websites zu besuchen. Bildbearbeitung, PDF-Zusammenführung, Videoschnitt, JSON-Formatierung, QR-Code-Generierung und vieles mehr sind alle über eine einzige, konsistente Benutzeroberfläche verfügbar, ohne Dateigrößenbeschränkungen oder Premium-Paywalls.
Da die gesamte Verarbeitung direkt im Browser stattfindet, werden niemals Dateien auf den Server hochgeladen. Das Selbst-Hosting von OmniTools bedeutet, dass sensible Dokumente in Ihrem Netzwerk verbleiben, Ihr Team ein sauberes, werbefreies Tool erhält, das von jedem Gerät aus zugänglich ist, und Sie die Datenschutzrisiken öffentlicher Konvertierungs-Websites eliminieren.
Wichtige Funktionen von OmniTools
Browserseitige Verarbeitung
Alle Dateivorgänge laufen lokal im Browser — nichts wird auf den Server hochgeladen, wodurch sensible Dokumente privat bleiben.
Bild- und PDF-Tools
Bilder in der Größe ändern, konvertieren und komprimieren; PDFs zusammenführen, aufteilen und kommentieren, ohne die Installation von Desktop-Software.
Video- und Audio-Tools
Videos zuschneiden, Audiospuren extrahieren und direkt im Browser in das GIF-Format konvertieren.
Entwicklerdaten-Tools
JSON formatieren, zwischen CSV und JSON konvertieren, XML validieren und URLs an einem Ort kodieren oder dekodieren.
Keine Werbung oder Bezahlschranken
Self-Hosting bietet eine saubere, ablenkungsfreie Benutzeroberfläche mit allen über 80 Tools, die ohne zusätzliche Kosten vollständig verfügbar sind.
Warum Sie OmniTools auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.