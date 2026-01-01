PinePods mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Mehrbenutzer-Podcast-Manager mit geräteübergreifender Synchronisierung, PodcastIndex-Suche und nativen mobilen Apps.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit PinePods erstellen können
PinePods ist ein Open-Source-Podcast-Manager, der für Haushalte, Teams und einzelne Hörer entwickelt wurde, die ihren Hörverlauf nicht auf Drittanbieter-Servern speichern möchten.
Er kombiniert eine ausgefeilte Weboberfläche mit nativen Android-, iOS- und Desktop-Clients, sodass jedes Gerät synchron bleibt, ohne auf kommerzielle Podcast-Plattformen angewiesen zu sein.
Was PinePods auszeichnet, ist sein erstklassiges Mehrbenutzermodell, gepaart mit integrierter gpodder API-Unterstützung und PodcastIndex-Integration. Jedes Mitglied erhält unabhängige Abonnements, Warteschlangen und einen Wiedergabeverlauf, während es sich ein einziges Backend teilt. Das Selbst-Hosten des Servers auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Abonnementliste, Hörgewohnheiten und heruntergeladenen Episoden vollständig privat und frei von Werbe-Trackern.
Wichtige Funktionen von PinePods
Mehrbenutzerkonten
Jedes Mitglied hat unabhängige Abonnements, Warteschlangen und Wiedergabeverläufe, die von einem gemeinsamen Server unterstützt werden – ideal für Familien oder Wohngemeinschaften.
Geräteübergreifende Synchronisierung
Wiedergabeposition, Warteschlange und Abonnements synchronisieren sich in Echtzeit zwischen Web-, Android-, iOS- und Desktop-Clients über die integrierte gpodder-API.
PodcastIndex-Suche
Entdecken Sie neue Sendungen über den offenen PodcastIndex-Katalog oder die iTunes-Suche, ohne Anfragen an werbefinanzierte Verzeichnisse zu senden.
Episoden-Downloads
Laden Sie Episoden auf den Server herunter, um sie offline anzuhören, zu archivieren und vor dem Verschwinden von Sendungen aus öffentlichen Feeds zu schützen.
YouTube-Kanäle
Abonnieren Sie YouTube-Kanäle wie Podcasts, mit Audio-Extraktion, sodass Sie sie genauso anhören können wie reguläre Sendungen.
OPML-Import und Backup
Importieren Sie Ihre bestehenden Podcast-Abonnements via OPML, planen Sie automatische Backups und exportieren Sie alles, wenn Sie es benötigen.
Warum Sie PinePods auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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