PinePods ist ein Open-Source-Podcast-Manager, der für Haushalte, Teams und einzelne Hörer entwickelt wurde, die ihren Hörverlauf nicht auf Drittanbieter-Servern speichern möchten.

Er kombiniert eine ausgefeilte Weboberfläche mit nativen Android-, iOS- und Desktop-Clients, sodass jedes Gerät synchron bleibt, ohne auf kommerzielle Podcast-Plattformen angewiesen zu sein.

Was PinePods auszeichnet, ist sein erstklassiges Mehrbenutzermodell, gepaart mit integrierter gpodder API-Unterstützung und PodcastIndex-Integration. Jedes Mitglied erhält unabhängige Abonnements, Warteschlangen und einen Wiedergabeverlauf, während es sich ein einziges Backend teilt. Das Selbst-Hosten des Servers auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Abonnementliste, Hörgewohnheiten und heruntergeladenen Episoden vollständig privat und frei von Werbe-Trackern.