Eclipse Hawkbit ist ein domänenunabhängiges Backend-Framework zum Ausrollen von Software-Updates auf eingeschränkte Edge-Geräte, Gateways und Steuerungen, die mit IP-basierten Netzwerken verbunden sind. Basierend auf Java und Spring bietet es die serverseitige Infrastruktur, die Flottenbetreiber benötigen, um Over-the-Air-Updates im industriellen Maßstab zu planen, auszurichten und zu überwachen.

Das Selbst-Hosting von Hawkbit auf Ihrem eigenen VPS hält Gerätebestände, Artefakt-Binärdateien und Rollout-Telemetrie unter Ihrer Kontrolle, ohne gerätebezogene Gebühren oder Anbieterbindung. Es stellt die Direct Device Integration API für Geräte und eine Management API zur Orchestrierung von Kampagnen mit Ihren eigenen Tools zur Verfügung.