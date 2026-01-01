Eclipse Hawkbit mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-IoT-Update-Verwaltung zur Bereitstellung von Firmware und Software für Flotten vernetzter Edge-Geräte.
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Was Sie mit Eclipse Hawkbit erstellen können
Eclipse Hawkbit ist ein domänenunabhängiges Backend-Framework zum Ausrollen von Software-Updates auf eingeschränkte Edge-Geräte, Gateways und Steuerungen, die mit IP-basierten Netzwerken verbunden sind. Basierend auf Java und Spring bietet es die serverseitige Infrastruktur, die Flottenbetreiber benötigen, um Over-the-Air-Updates im industriellen Maßstab zu planen, auszurichten und zu überwachen.
Das Selbst-Hosting von Hawkbit auf Ihrem eigenen VPS hält Gerätebestände, Artefakt-Binärdateien und Rollout-Telemetrie unter Ihrer Kontrolle, ohne gerätebezogene Gebühren oder Anbieterbindung. Es stellt die Direct Device Integration API für Geräte und eine Management API zur Orchestrierung von Kampagnen mit Ihren eigenen Tools zur Verfügung.
Wichtige Funktionen von Eclipse Hawkbit
Gezielte Einführungen
Definieren Sie Rollout-Gruppen nach Geräteattributen und Fortschritts-Updates in kontrollierten Wellen mit Erfolgsschwellenwerten und automatischen Rollback-Triggern.
Artefakt-Repository
Firmware-Images, Betriebssystempakete und Anwendungs-Bundles aus einem integrierten Artefakt-Speicher mit Prüfsummenverifizierung hochladen, versionieren und bereitstellen.
Direkte Geräte-API
Geräte fragen die DDI-REST-Schnittstelle ab, um zugewiesene Updates abzurufen, den Fortschritt zu melden und Installationsergebnisse zu bestätigen, ohne maßgeschneiderten Transportcode.
Mandantenfähig
Geräteflotten, Benutzer und Software-Repositories pro Mandant isolieren – nützlich für die Verwaltung von Kundenbereitstellungen oder die Trennung von Produktlinien.
Management REST API
Rollouts, Ziele, Verteilungssätze und Softwaremodule programmatisch steuern, um sich in CI/CD-Pipelines und bestehende Operations-Tools zu integrieren.
RabbitMQ Event-Bus
Streamen Sie Gerätezustandsänderungen und Rollout-Ereignisse an RabbitMQ, damit nachgeschaltete Systeme in Echtzeit reagieren können, ohne die Datenbank abzufragen.
Warum Sie Eclipse Hawkbit auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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