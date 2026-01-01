R2R mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Produktionsbereites RAG-Framework mit hybrider Suche, Wissensgraphen und einer agentischen Retrieval-API fÃ¼r KI-Anwendungen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit R2R erstellen kÃ¶nnen
R2R ist ein Open-Source-Framework fÃ¼r Retrieval-Augmented Generation, das von Grund auf fÃ¼r den Produktionseinsatz konzipiert wurde. Es kombiniert hybride semantische und Keyword-Suche mit Reciprocal Rank Fusion, automatischer Wissensgraphen-Konstruktion, multimodaler Dokumentenaufnahme und einer agentischen Retrieval-API, die es groÃŸen Sprachmodellen ermÃ¶glicht, die Suche als Teil ihrer Denkschleife zu orchestrieren.
Das Selbst-Hosting von R2R auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Dokumente, Vektorindizes und den Konversationsverlauf unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle, ohne GebÃ¼hren pro Abfrage und ohne Drittzugriff auf Ihre Wissensdatenbank. Diese Bereitstellung kombiniert die R2R-API mit dem offiziellen Dashboard und einem PostgreSQL- plus pgvector-Speicher, wodurch Sie einen vollstÃ¤ndigen RAG-Stack erhalten, den Sie mit jedem LLM-Anbieter erweitern kÃ¶nnen.
Wichtige Funktionen von R2R
Hybridsuche
Kombinieren Sie VektorÃ¤hnlichkeit und Volltext-SchlÃ¼sselwortsuche mit reziproker Rangfusion, um den relevantesten Kontext fÃ¼r jede Abfrage zu ermitteln.
Wissensgraphen
Automatische EntitÃ¤ts- und Relationserkennung erstellt neben Vektoren einen Graphenindex, der dokumentÃ¼bergreifendes SchlieÃŸen ermÃ¶glicht, das eine einfache Abfrage nicht erreichen kann.
Multimodale Aufnahme
Parsen Sie PDFs, Word-Dokumente, Tabellen, Bilder und Audiodateien in einen einheitlichen Index, ohne fÃ¼r jedes Format einen benutzerdefinierten Erfassungscode schreiben zu mÃ¼ssen.
Agentic RAG
Argumentationsagenten rufen iterativ Antworten ab, kritisieren und verfeinern sie â€” und erzeugen so qualitativ hochwertigere Antworten als Single-Shot-RAG-Pipelines.
Multi-Provider-LLMs
Verbinden Sie OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama und Ã¼ber 20 weitere LLM-Anbieter Ã¼ber eine einzige Konfiguration â€” kein erneutes Indizieren erforderlich.
REST API und SDKs
Eine vollstÃ¤ndige REST-API sowie offizielle Python- und JavaScript-SDKs ermÃ¶glichen es Ihnen, R2R-Retrieval in benutzerdefinierte Anwendungen und automatisierte Pipelines einzubetten.
Warum Sie R2R auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
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