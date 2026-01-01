RustFS mit 1 Klick bereitstellen.
S3-kompatibler verteilter Objektspeicher, in Rust entwickelt für KI-Workloads, Data Lakes und Cloud-native Anwendungen.
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Was Sie mit RustFS erstellen können
RustFS ist ein leistungsstarkes, verteiltes Objektspeichersystem, das vollständig in Rust entwickelt wurde. Es bietet volle Amazon S3 API-Kompatibilität, kombiniert mit den Speichersicherheitsgarantien von Rust und einer hohen Leistung, die traditionelle Lösungen übertrifft. Entwickelt für Data Lakes, KI/ML-Pipelines und Big-Data-Workloads, nutzt RustFS Erasure Coding, um vor Datenverlust zu schützen, und Bitrot-Erkennung, um eine langfristige Datenintegrität zu gewährleisten.
Das Selbst-Hosting von RustFS auf Ihrem eigenen VPS stellt Ihre Objektspeicherinfrastruktur vollständig unter Ihre Kontrolle – keine Gebühren pro GB, keine Egress-Gebühren und keine Anbieterbindung. Die integrierte Webkonsole ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Buckets, die Konfiguration von Zugriffsrichtlinien und die Überwachung der Speichernutzung, ohne zusätzliche Tools zu benötigen.
Wichtige Funktionen von RustFS
S3 API kompatibel
Funktioniert mit jedem S3-kompatiblen Client, SDK oder Tool — bestehende Workflows ohne Codeänderungen migrieren.
Erasure-Kodierung
Verteilt Daten über mehrere Volumes mit Redundanz, sodass der Speicher intakt bleibt, selbst wenn einzelne Laufwerke ausfallen.
Web-Verwaltungskonsole
Browser-basierte Benutzeroberfläche zum Erstellen von Buckets, Verwalten von Zugriffsschlüsseln, Festlegen von Lebenszyklusrichtlinien und Überwachen der Speichernutzung.
Hohe Leistung
In Rust für Speichersicherheit und Geschwindigkeit entwickelt – Benchmarks zeigen bis zu 2,3-mal höheren Durchsatz als Alternativen für Workloads mit kleinen Objekten.
Veranstaltungsbenachrichtigungen
Webhooks bei Bucket-Ereignissen wie der Erstellung und Löschung von Objekten auslösen, um sie in nachgeschaltete Verarbeitungspipelines zu integrieren.
Identitätsintegration
Unterstützt OIDC/OpenID Connect und OpenStack Keystone für Enterprise Single Sign-On und Multi-Tenant-Bereitstellungen.
Warum Sie RustFS auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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