RustFS ist ein leistungsstarkes, verteiltes Objektspeichersystem, das vollständig in Rust entwickelt wurde. Es bietet volle Amazon S3 API-Kompatibilität, kombiniert mit den Speichersicherheitsgarantien von Rust und einer hohen Leistung, die traditionelle Lösungen übertrifft. Entwickelt für Data Lakes, KI/ML-Pipelines und Big-Data-Workloads, nutzt RustFS Erasure Coding, um vor Datenverlust zu schützen, und Bitrot-Erkennung, um eine langfristige Datenintegrität zu gewährleisten.

Das Selbst-Hosting von RustFS auf Ihrem eigenen VPS stellt Ihre Objektspeicherinfrastruktur vollständig unter Ihre Kontrolle – keine Gebühren pro GB, keine Egress-Gebühren und keine Anbieterbindung. Die integrierte Webkonsole ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Buckets, die Konfiguration von Zugriffsrichtlinien und die Überwachung der Speichernutzung, ohne zusätzliche Tools zu benötigen.