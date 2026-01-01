SkySend mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Ende-zu-Ende-verschlüsselte, selbst-hostbare Datei- und Notizenfreigabe mit Zero-Knowledge-Serverarchitektur.
Wählen Sie einen VPS-Plan für SkySend
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit SkySend erstellen können
SkySend ist ein minimalistischer, selbst hostbarer Dienst zum Teilen von Dateien und Notizen mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Dateien und Notizen werden vollständig im Browser mit AES-256-GCM verschlüsselt, bevor sie den Server erreichen. Der Server speichert also nur verschlüsselte Blobs und hat niemals Zugriff auf den Entschlüsselungsschlüssel. Es gibt keine Konten, keine Telemetrie und keine Analysen.
Das Selbst-Hosting von SkySend auf Ihrem eigenen VPS behält geteilte Inhalte unter Ihrer vollständigen Kontrolle, während die Datenschutzgarantien der Zero-Knowledge-Verschlüsselung erhalten bleiben. Inspiriert von Mozilla Send und PrivateBin, verwendet es moderne Sicherheits-Primitive wie HKDF-SHA256-Schlüsselableitung und Argon2id-Passwortschutz, um eine schnelle, sichere Alternative zu kommerziellen Dateifreigabediensten zu bieten.
Wichtige Funktionen von SkySend
Zero-Knowledge-Verschlüsselung
Die AES-256-GCM Streaming-Verschlüsselung erfolgt vollständig im Browser, wobei sich der Entschlüsselungsschlüssel nur im URL-Fragment befindet und niemals den Server erreicht.
Keine Konten erforderlich
Dateien hochladen oder Notizen sofort teilen ohne Registrierung, Telemetrie oder Tracking – Freigabelinks funktionieren für jeden Empfänger, ohne dass eine Anmeldung erforderlich ist.
Verschlüsselte Notizen
Sie können Textausschnitte, Passwörter, Code mit Syntaxhervorhebung, Markdown oder SSH-Schlüssel mit optionaler Selbstzerstörung nach dem Lesen und konfigurierbaren Ansichtslimits teilen.
Passwortschutz
Optionaler Argon2id-Passwortschutz mit speicherintensiver, GPU-resistenter Schlüsselableitung zum Schutz vor Brute-Force-Angriffen auf freigegebene Inhalte.
S3-kompatibler Speicher
Optionale Backend-Unterstützung für Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner und Wasabi, mit vorab signierten URLs für direkte Downloads, die Ablaufzeiten und Beschränkungen durchsetzen.
Konfigurierbare Gültigkeit
Legen Sie Download-Limits und Ablaufzeiten pro Upload fest, mit automatischer Bereinigung abgelaufener Einträge und einem integrierten Dashboard zur Verfolgung aktiver Freigaben.
Warum Sie SkySend auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken
AList
Selbst gehosteter Dateilisten- und WebDAV-Server mit Unterstützung für über 30 Speicher-Backends
AnonUpload
AnonUpload ist eine sichere, anonyme Anwendung zum Teilen von Dateien ohne Datenbankanforderungen