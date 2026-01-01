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Verwandeln Sie jeden öffentlichen Telegram-Kanal in einen SEO-freundlichen Microblog ohne Client-seitiges JavaScript und automatische RSS-Feeds.

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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

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NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit BroadcastChannel erstellen können

BroadcastChannel ist eine Open-Source-Plattform, die auf Astro basiert und öffentliche Telegram-Kanäle in voll funktionsfähige Mikroblogs umwandelt. Anstatt ein traditionelles CMS zu pflegen, schreiben Sie Beiträge in Telegram, und BroadcastChannel generiert eine schnelle, SEO-optimierte Website, die Ihr Publikum durchsuchen kann. Jede Nachricht wird zu einer Seite mit den entsprechenden Metadaten, einer Sitemap und dualen RSS-Feeds in XML- und JSON-Formaten für Feed-Reader und Content-Aggregatoren.

Self-Hosting auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine eigene Domain und die volle Kontrolle über Ihre veröffentlichten Inhalte, ohne von Vercel, Cloudflare Pages oder einer anderen Drittanbieter-Hosting-Plattform abhängig zu sein. Die resultierende Website sendet kein JavaScript an den Browser – schnell bei jeder Verbindung und sehr freundlich zu Suchmaschinen-Crawlern.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von BroadcastChannel

Telegram als CMS

Verfassen Sie Beiträge in Telegram wie gewohnt – BroadcastChannel ruft sie ab und veröffentlicht sie automatisch auf Ihrer Website, ohne dass zusätzliche Schritte erforderlich sind.

Zero Client JavaScript

Seiten werden vollständig serverseitig gerendert, ohne JavaScript an den Browser zu senden, was zu schnellen Ladezeiten und hohen SEO-Werten führt.

Integrierte RSS-Feeds

Jeder Blog erhält automatisch XML- und JSON-RSS-Feeds, damit Leser sie über jeden Feed-Aggregator oder jede Reader-App abonnieren können.

SEO und Sitemaps

Automatisch generierte Sitemaps, saubere URLs und korrekte Meta-Tags machen Ihre Inhalte vom ersten Tag an über Suchmaschinen auffindbar.

Integration sozialer Links

Verknüpfen Sie Telegram-, Twitter-, GitHub-, Mastodon-, Bluesky- und Discord-Profile aus der Seitennavigation, ohne eigenen Code schreiben zu müssen.

Warum Sie BroadcastChannel auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal veröffentlichen. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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