Mongo Express ist eine schlanke, quelloffene Web-UI für MongoDB, die mit Node.js und Bootstrap 5 erstellt wurde. Sie ermöglicht es Ihnen, sich mit einer MongoDB-Instanz zu verbinden und sofort Datenbanken zu durchsuchen, Sammlungen zu erkunden, Dokumente zu bearbeiten und Abfragen auszuführen – alles von einem Browser-Tab aus, ohne dass ein lokaler Datenbank-Client erforderlich ist. Die Oberfläche unterstützt vollständige CRUD-Operationen über Datenbanken, Sammlungen und einzelne Dokumente hinweg und die gesamte Palette der BSON-Datentypen, sodass Dokumente präzise angezeigt und bearbeitet werden können.

Wenn Sie Mongo Express zusammen mit Ihrer MongoDB-Datenbank auf einem VPS selbst hosten, bleiben beide Dienste im selben privaten Netzwerk. So wird Ihr Datenbank-Port niemals dem Internet ausgesetzt, während die Admin-UI über HTTPS durch Traefik zugänglich bleibt.