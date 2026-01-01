Plik ist eine quelloffene temporäre Dateifreigabeplattform, die es Ihnen ermöglicht, Dateien hochzuladen und sichere, ablaufende Links mit jedem zu teilen – ohne auf Cloud-Dienste Dritter angewiesen zu sein. Entwickelt mit Blick auf Datenschutz und Flexibilität, unterstützt es passwortgeschützte Uploads, Einmal-Download-Links, die nach dem ersten Zugriff verschwinden, und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung unter Verwendung des age-Protokolls.

Das Selbst-Hosting von Plik auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Dateien auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur verbleiben, mit konfigurierbaren Aufbewahrungsfristen und Dateigrößenbeschränkungen. Die moderne Vue 3 Web-Oberfläche erleichtert die Verwaltung von Uploads, während der integrierte CLI-Client skriptgesteuerte Dateiübertragungen von jeder Plattform ermöglicht.