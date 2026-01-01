Plik mit 1 Klick bereitstellen.
Skalierbare, selbstgehostete Plattform für temporäre Dateifreigabe — wie WeTransfer, aber unter Ihrer vollständigen Kontrolle.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Plik erstellen können
Plik ist eine quelloffene temporäre Dateifreigabeplattform, die es Ihnen ermöglicht, Dateien hochzuladen und sichere, ablaufende Links mit jedem zu teilen – ohne auf Cloud-Dienste Dritter angewiesen zu sein. Entwickelt mit Blick auf Datenschutz und Flexibilität, unterstützt es passwortgeschützte Uploads, Einmal-Download-Links, die nach dem ersten Zugriff verschwinden, und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung unter Verwendung des age-Protokolls.
Das Selbst-Hosting von Plik auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Dateien auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur verbleiben, mit konfigurierbaren Aufbewahrungsfristen und Dateigrößenbeschränkungen. Die moderne Vue 3 Web-Oberfläche erleichtert die Verwaltung von Uploads, während der integrierte CLI-Client skriptgesteuerte Dateiübertragungen von jeder Plattform ermöglicht.
Wichtige Funktionen von Plik
Ablaufende Dateilinks
Legen Sie für jeden Upload eine benutzerdefinierte Lebensdauer fest, damit freigegebene Dateien automatisch ablaufen und gelöscht werden und Ihr Speicher sauber bleibt.
Einmalige Downloads
Generieren Sie Einweg-Links, die sich nach dem ersten Download selbst zerstören, um sicherzustellen, dass Dateien nur den beabsichtigten Empfänger erreichen.
Passwort-geschützte Uploads
Schützen Sie einzelne Uploads mit einem Passwort, damit nur Empfänger mit den korrekten Zugangsdaten auf die freigegebenen Dateien zugreifen können.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Verschlüsseln Sie Dateien clientseitig mit dem age-Protokoll vor dem Hochladen, sodass selbst der Serverbetreiber die Inhalte nicht lesen kann.
Mehrere Speicher-Backends
Speichern Sie Dateien lokal oder verbinden Sie sich mit S3, Google Cloud Storage oder OpenStack Swift, um die Kapazität grenzenlos zu skalieren.
CLI-Client-Support
Dateien direkt über das Terminal hochladen und verwalten, mithilfe des plattformübergreifenden Go CLI-Clients, was skriptgesteuerte und automatisierte Übertragungen ermöglicht.
Warum Sie Plik auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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