Rackula ist ein quelloffener visueller Rack-Designer, der Systemadministratoren, Homelab-Enthusiasten und AV-Technikern hilft, Server-Rack-Layouts Ã¼ber eine Drag-and-Drop-OberflÃ¤che zu planen. Es unterstÃ¼tzt standardmÃ¤ÃŸige 1Uâ€“48U Rack-GrÃ¶ÃŸen, wird mit einer Bibliothek von realen GerÃ¤tebildern geliefert, die von NetBox synchronisiert werden, und ermÃ¶glicht es Ihnen, fertige Diagramme als PNG, PDF oder SVG zur Dokumentation zu exportieren.

Das Selbst-Hosten von Rackula auf einem VPS hÃ¤lt jedes Rack-Diagramm, jedes benutzerdefinierte GerÃ¤t und jedes Team-Layout unter Ihrer Kontrolle, anstatt in einem SaaS-Angebot eines Anbieters. Die persistente Bereitstellung teilt Layouts Ã¼ber Browser und GerÃ¤te hinweg Ã¼ber eine Backend-API, unterstÃ¼tzt das Teilen von URLs und QR-Codes fÃ¼r schnelle Ãœbergaben an Remote-Techniker und schÃ¼tzt mutierende Operationen hinter einer integrierten Authentifizierung.