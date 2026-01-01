Rackula mit 1 Klick bereitstellen.
Drag-and-drop Server-Rack-Layout-Designer zum Planen von Rechenzentrums-, Homelab- und AV-GerÃ¤te-Installationen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Rackula erstellen kÃ¶nnen
Rackula ist ein quelloffener visueller Rack-Designer, der Systemadministratoren, Homelab-Enthusiasten und AV-Technikern hilft, Server-Rack-Layouts Ã¼ber eine Drag-and-Drop-OberflÃ¤che zu planen. Es unterstÃ¼tzt standardmÃ¤ÃŸige 1Uâ€“48U Rack-GrÃ¶ÃŸen, wird mit einer Bibliothek von realen GerÃ¤tebildern geliefert, die von NetBox synchronisiert werden, und ermÃ¶glicht es Ihnen, fertige Diagramme als PNG, PDF oder SVG zur Dokumentation zu exportieren.
Das Selbst-Hosten von Rackula auf einem VPS hÃ¤lt jedes Rack-Diagramm, jedes benutzerdefinierte GerÃ¤t und jedes Team-Layout unter Ihrer Kontrolle, anstatt in einem SaaS-Angebot eines Anbieters. Die persistente Bereitstellung teilt Layouts Ã¼ber Browser und GerÃ¤te hinweg Ã¼ber eine Backend-API, unterstÃ¼tzt das Teilen von URLs und QR-Codes fÃ¼r schnelle Ãœbergaben an Remote-Techniker und schÃ¼tzt mutierende Operationen hinter einer integrierten Authentifizierung.
Wichtige Funktionen von Rackula
Drag-and-Drop-Designer
Planen Sie Rack-Layouts visuell, indem Sie GerÃ¤te in 1Uâ€“48U-SteckplÃ¤tze ziehen, ohne Diagramme in Tabellenkalkulationen oder generischen Zeichenwerkzeugen zu erstellen.
Echte GerÃ¤tebilder
Erstellen Sie Diagramme mithilfe prÃ¤ziser Vorder- und RÃ¼ckseitenfotos echter Hardware, die aus der NetBox-GerÃ¤tetyp-Bibliothek stammen.
Multiformat-Export
Exportieren Sie fertige Racks als PNG-, PDF- oder SVG-Dateien fÃ¼r Change-Management-Tickets, Runbooks und kundenorientierte Dokumentation.
URL- und QR-Teilen
Teilen Sie ein Rack-Layout mit Technikern vor Ort Ã¼ber einen einzigen Link oder einen scannbaren QR-Code, anstatt Screenshots per E-Mail zu versenden.
Persistentes Backend
Layouts browser- und gerÃ¤teÃ¼bergreifend Ã¼ber eine Backend-API mit On-Disk-Speicher synchronisieren, der Container-Neustarts Ã¼bersteht.
Integrierte Authentifizierung
SchÃ¼tzen Sie den Lese- und Schreibzugriff mit Benutzername und Passwort-Login sowie einem API-Schreibtoken, der mutierende Routen absichert.
Warum Sie Rackula auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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