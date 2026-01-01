PrestaShop mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Leistungsstarke Open-Source-E-Commerce-Plattform, die Ã¼ber 300.000 Online-Shops weltweit mit vollstÃ¤ndiger Produktverwaltung, Zahlungen und mehrsprachiger UnterstÃ¼tzung betreibt.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r PrestaShop
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit PrestaShop erstellen kÃ¶nnen
PrestaShop ist eine funktionsreiche Open-Source-E-Commerce-Plattform, die von HÃ¤ndlern in Ã¼ber 190 LÃ¤ndern genutzt wird. Sie bietet alles, was fÃ¼r den sofortigen Betrieb eines professionellen Online-Shops benÃ¶tigt wird: Produktkatalogverwaltung, Auftragsbearbeitung, integrierte Zahlungsgateways (PayPal, Stripe und mehr), UnterstÃ¼tzung fÃ¼r mehrere Sprachen und WÃ¤hrungen sowie integrierte SEO-Tools â€“ alles verwaltet Ã¼ber ein intuitives Back-Office-Dashboard.
Das Hosting von PrestaShop auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Kundendaten und Zahlungsaufzeichnungen unter Ihrer Kontrolle, ermÃ¶glicht es Ihnen, PHP und MySQL fÃ¼r Spitzenleistung zu optimieren, und skaliert mit Ihrem Unternehmen ohne TransaktionsgebÃ¼hren oder nutzerbasierte Preise von gehosteten E-Commerce-Plattformen.
Wichtige Funktionen von PrestaShop
VollstÃ¤ndiger Produktkatalog
Verwalten Sie unbegrenzt viele Produkte mit Varianten, Kombinationen, Attributen und flexiblen Preisregeln, einschlieÃŸlich Mengenrabatten und zeitlich begrenzten Werbekampagnen.
Integrierte Zahlungen
Akzeptieren Sie Zahlungen Ã¼ber PayPal, Stripe, BankÃ¼berweisung und Dutzende regionaler Gateways Ã¼ber den Modul-Marktplatz â€” kein eigener Zahlungscode erforderlich.
Mehrsprachigkeit & WÃ¤hrung
Verkaufen Sie weltweit an Kunden mit nativer UnterstÃ¼tzung fÃ¼r mehrere Sprachen, WÃ¤hrungen und Steuerregeln in einer einzigen Shop-Installation von einem Admin-Dashboard aus.
SEO- und Marketing-Tools
Anpassbare URLs, Metafelder, Sitemap-Generierung sowie integrierte Tools fÃ¼r Rabattgutscheine und Treueprogramme helfen dabei, den Traffic zu steigern und WiederholungskÃ¤ufe zu fÃ¶rdern.
Themes und Module
Ein Marktplatz mit Tausenden von Themes und Modulen ermÃ¶glicht es Ihnen, Design und FunktionalitÃ¤t zu erweitern, ohne Code anfassen zu mÃ¼ssen, von Live-Chat bis hin zu Treuepunkten.
Warum Sie PrestaShop auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.