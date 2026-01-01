PrestaShop ist eine funktionsreiche Open-Source-E-Commerce-Plattform, die von HÃ¤ndlern in Ã¼ber 190 LÃ¤ndern genutzt wird. Sie bietet alles, was fÃ¼r den sofortigen Betrieb eines professionellen Online-Shops benÃ¶tigt wird: Produktkatalogverwaltung, Auftragsbearbeitung, integrierte Zahlungsgateways (PayPal, Stripe und mehr), UnterstÃ¼tzung fÃ¼r mehrere Sprachen und WÃ¤hrungen sowie integrierte SEO-Tools â€“ alles verwaltet Ã¼ber ein intuitives Back-Office-Dashboard.

Das Hosting von PrestaShop auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Kundendaten und Zahlungsaufzeichnungen unter Ihrer Kontrolle, ermÃ¶glicht es Ihnen, PHP und MySQL fÃ¼r Spitzenleistung zu optimieren, und skaliert mit Ihrem Unternehmen ohne TransaktionsgebÃ¼hren oder nutzerbasierte Preise von gehosteten E-Commerce-Plattformen.