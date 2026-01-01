Bis zu 69 % Rabatt auf Scrypted

Scrypted mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Leistungsstarke Heimvideo-Integrationsplattform und NVR mit KI-gestützten intelligenten Erkennungen.

30 Tage Geld-zurück-Garantie
Automatische wöchentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
5,49/Mon.
Plan wählen
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Scrypted mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Wählen Sie einen VPS-Plan für Scrypted

69 % Rabatt
KVM 1
17,99
5,49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 11,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99
7,79/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99
10,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99
21,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
17,99
5,49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 11,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99
7,79/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99
10,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99
21,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan. Preise zzgl. MwSt.

Was Sie mit Scrypted erstellen können

Scrypted ist eine Open-Source-Plattform für die Integration von Heimvideos und ein Netzwerk-Videorekorder (NVR), die IP-Kameras über Smart-Home-Ökosysteme hinweg vereinheitlicht, darunter HomeKit, Google Home, Alexa und Home Assistant. Seine Hardware-beschleunigte Transkodierung und Plugin-Architektur liefern Live-Streams mit geringer Latenz und zuverlässige 24/7 Aufzeichnungen ohne Herstellerbindung.

Das Scrypted NVR-Plugin ermöglicht kontinuierliche Aufzeichnung mit KI-gestützten intelligenten Erkennungen, sofortigen Bewegungswarnungen und eine ausgefeilte mobile und Desktop-App zur Fernüberwachung. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihr Filmmaterial und eliminiert laufende Cloud-Abonnementgebühren.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Scrypted

Smart-Home-Integration

Kameras von einer einzigen, einheitlichen Plattform gleichzeitig an HomeKit, Google Home, Alexa und Home Assistant streamen.

24/7 NVR-Aufzeichnung

Zeichnen Sie jede Kamera rund um die Uhr mit dem Scrypted NVR-Plugin auf und durchsuchen Sie Aufnahmen über eine intuitive Zeitleisten-Navigation.

Intelligente KI-Erkennungen

Erhalten Sie intelligente Bewegungs-, Personen-, Fahrzeug- und Tierwarnungen, gestützt durch geräteinterne Machine-Learning-Modelle.

Hardwarebeschleunigung

Nutzen Sie GPU- oder hardwarebeschleunigte Videodekodierung für flüssige, latenzarme Streams mit minimalem CPU-Overhead.

Plugin-Ökosystem

Erweitern Sie die Funktionalität mit Hunderten von Community-Plugins, die Kameras, Schlösser, Sensoren und Smart-Home-Geräte unterstützen.

Warum Sie Scrypted auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokal starten. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums, z. B. in Deutschland. Wir verfügen über Rechenzentren in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien.
Loslegen
Lokal starten. Global wachsen

Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

Immich

Immich

Immich ist eine leistungsstarke, selbst gehostete Foto- und Videoverwaltungslösung

Auswählen
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Persönliche Musikbibliotheken über einen Subsonic-kompatiblen API-Server streamen

Auswählen
AllTube

AllTube

Weboberfläche zum Herunterladen von Videos von YouTube und anderen Websites

Auswählen
Alle Anwendungen anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.