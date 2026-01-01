Scrypted mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Leistungsstarke Heimvideo-Integrationsplattform und NVR mit KI-gestützten intelligenten Erkennungen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Scrypted erstellen können
Scrypted ist eine Open-Source-Plattform für die Integration von Heimvideos und ein Netzwerk-Videorekorder (NVR), die IP-Kameras über Smart-Home-Ökosysteme hinweg vereinheitlicht, darunter HomeKit, Google Home, Alexa und Home Assistant. Seine Hardware-beschleunigte Transkodierung und Plugin-Architektur liefern Live-Streams mit geringer Latenz und zuverlässige 24/7 Aufzeichnungen ohne Herstellerbindung.
Das Scrypted NVR-Plugin ermöglicht kontinuierliche Aufzeichnung mit KI-gestützten intelligenten Erkennungen, sofortigen Bewegungswarnungen und eine ausgefeilte mobile und Desktop-App zur Fernüberwachung. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihr Filmmaterial und eliminiert laufende Cloud-Abonnementgebühren.
Wichtige Funktionen von Scrypted
Smart-Home-Integration
Kameras von einer einzigen, einheitlichen Plattform gleichzeitig an HomeKit, Google Home, Alexa und Home Assistant streamen.
24/7 NVR-Aufzeichnung
Zeichnen Sie jede Kamera rund um die Uhr mit dem Scrypted NVR-Plugin auf und durchsuchen Sie Aufnahmen über eine intuitive Zeitleisten-Navigation.
Intelligente KI-Erkennungen
Erhalten Sie intelligente Bewegungs-, Personen-, Fahrzeug- und Tierwarnungen, gestützt durch geräteinterne Machine-Learning-Modelle.
Hardwarebeschleunigung
Nutzen Sie GPU- oder hardwarebeschleunigte Videodekodierung für flüssige, latenzarme Streams mit minimalem CPU-Overhead.
Plugin-Ökosystem
Erweitern Sie die Funktionalität mit Hunderten von Community-Plugins, die Kameras, Schlösser, Sensoren und Smart-Home-Geräte unterstützen.
Warum Sie Scrypted auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.