Scrypted ist eine Open-Source-Plattform für die Integration von Heimvideos und ein Netzwerk-Videorekorder (NVR), die IP-Kameras über Smart-Home-Ökosysteme hinweg vereinheitlicht, darunter HomeKit, Google Home, Alexa und Home Assistant. Seine Hardware-beschleunigte Transkodierung und Plugin-Architektur liefern Live-Streams mit geringer Latenz und zuverlässige 24/7 Aufzeichnungen ohne Herstellerbindung.

Das Scrypted NVR-Plugin ermöglicht kontinuierliche Aufzeichnung mit KI-gestützten intelligenten Erkennungen, sofortigen Bewegungswarnungen und eine ausgefeilte mobile und Desktop-App zur Fernüberwachung. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihr Filmmaterial und eliminiert laufende Cloud-Abonnementgebühren.