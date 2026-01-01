Tolgee mit 1 Klick bereitstellen.
Open-Source-Lokalisierungsplattform mit In-Context-Bearbeitung und SDK-Integrationen zum Übersetzen von Apps in mehrere Sprachen.
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Was Sie mit Tolgee erstellen können
Tolgee ist eine Open-Source-Lokalisierungs- und Übersetzungsmanagement-Plattform, die Entwicklungsteams ermöglicht, alle ihre App-Übersetzungsschlüssel an einem Ort zu verwalten. Ihr herausragendes Merkmal ist die In-Context-Bearbeitung — Übersetzer können Zeichenketten direkt in der laufenden Anwendung ändern, ohne Code-Dateien anfassen zu müssen.
Das Self-Hosting von Tolgee auf einem VPS hält alle Übersetzungsdaten unter Ihrer Kontrolle und eliminiert die pro-Zeichenketten- oder pro-Platz-Gebühren, die bei SaaS-Alternativen üblich sind. SDKs für React, Angular, Vue und andere Frameworks lassen sich direkt in die Plattform integrieren, und eine REST-API unterstützt die CI/CD-Pipeline-Automatisierung.
Wichtige Funktionen von Tolgee
In-Kontext-Bearbeitung
Übersetzer können Strings direkt in Ihrer Live-Anwendungsoberfläche bearbeiten, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Schlüsseldateien durchsuchen zu müssen.
Mehrsprachiges Management
Verwalten Sie alle Übersetzungsschlüssel und deren Werte für jede Zielsprache von einem einzigen organisierten Dashboard aus.
Framework SDKs
Offizielle SDKs für React, Angular, Vue und Svelte integrieren Tolgee direkt in Ihren Anwendungs-Build-Prozess.
Maschinenübersetzung
Automatisch Übersetzungen mit Google Translate, DeepL oder AWS Translate vorab ausfüllen, um Lokalisierungsworkflows zu beschleunigen.
REST API & CLI
Automatisieren Sie Übersetzungsimporte und -exporte in CI/CD-Pipelines mithilfe der REST-API oder des Befehlszeilentools.
Warum Sie Tolgee auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.