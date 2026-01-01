Tolgee ist eine Open-Source-Lokalisierungs- und Übersetzungsmanagement-Plattform, die Entwicklungsteams ermöglicht, alle ihre App-Übersetzungsschlüssel an einem Ort zu verwalten. Ihr herausragendes Merkmal ist die In-Context-Bearbeitung — Übersetzer können Zeichenketten direkt in der laufenden Anwendung ändern, ohne Code-Dateien anfassen zu müssen.

Das Self-Hosting von Tolgee auf einem VPS hält alle Übersetzungsdaten unter Ihrer Kontrolle und eliminiert die pro-Zeichenketten- oder pro-Platz-Gebühren, die bei SaaS-Alternativen üblich sind. SDKs für React, Angular, Vue und andere Frameworks lassen sich direkt in die Plattform integrieren, und eine REST-API unterstützt die CI/CD-Pipeline-Automatisierung.