Unmanic mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Medienbibliotheks-Optimierer, der Dateien automatisch transkodiert und in Ihre bevorzugten Formate konvertiert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Unmanic erstellen kÃ¶nnen
Unmanic ist ein selbst gehostetes Tool zur Optimierung von Medienbibliotheken, das Ihre Dateien automatisch scannt und sie mithilfe von FFmpeg in konsistente Formate transkodiert. Anstatt Dateien manuell zu konvertieren oder Skripte zu schreiben, Ã¼berwacht Unmanic kontinuierlich ein Bibliotheksverzeichnis, identifiziert Dateien, die nicht Ihren konfigurierten Ausgabevoreinstellungen entsprechen, und reiht sie zur Verarbeitung ein â€“ alles Ã¼ber eine WeboberflÃ¤che verwaltet.
Das Selbst-Hosting von Unmanic auf einem VPS bietet Ihnen eine stÃ¤ndig verfÃ¼gbare Konvertierungspipeline fÃ¼r Ihre Mediensammlung. Egal, ob Sie Video-Codecs standardisieren, DateigrÃ¶ÃŸen reduzieren oder DVR-Aufnahmen verarbeiten, Unmanic erledigt die Aufgaben im Hintergrund, ohne dass Ihr Desktop-Computer eingeschaltet bleiben muss.
Wichtige Funktionen von Unmanic
Automatisiertes Bibliotheksscannen
Unmanic scannt kontinuierlich Ihr Medienverzeichnis und reiht Dateien ein, die nicht Ihren konfigurierten Ausgabevoreinstellungen zur Verarbeitung entsprechen.
FFmpeg-gestÃ¼tzte Transkodierung
Video und Audio in jedes von FFmpeg unterstÃ¼tzte Format oder jeden Codec transkodieren, einschlieÃŸlich H.264, H.265, AV1 und AAC.
Plugin-System
Erweitern Sie Unmanic um Community-Plugins fÃ¼r Werbeentfernung, Dateiumbenennung, Archivkomprimierung und vielem mehr.
Echtzeit-DateiÃ¼berwachung
Neue oder geÃ¤nderte Dateien werden automatisch erkannt, sodass neu hinzugefÃ¼gte Medien ohne manuelles Eingreifen zur Verarbeitung eingereiht werden.
Aufgabenwarteschlangenverwaltung
Verwalten Sie gleichzeitige KonvertierungsauftrÃ¤ge mit einer visuellen Warteschlange, die den Live-Fortschritt, die geschÃ¤tzte Zeit und den Verarbeitungsverlauf anzeigt.
Warum Sie Unmanic auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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