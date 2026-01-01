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Verschlüsselter Dienst zur Geheimnisweitergabe zum Senden von Passwörtern und sensiblen Daten über selbstzerstörende Einmal-Links.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit Yopass erstellen können

Yopass ist ein Open-Source-Dienst zum sicheren Teilen verschlüsselter Geheimnisse, der es Ihnen ermöglicht, Passwörter, Tokens und sensible Dateien sicher zu teilen, ohne sie in E-Mail-Verläufen, Chat-Protokollen oder Support-Tickets zu hinterlassen. Geheimnisse werden im Browser mittels OpenPGP verschlüsselt, bevor sie an den Server gesendet werden — der Entschlüsselungsschlüssel gelangt niemals auf den Server, sodass selbst der Host Ihre Geheimnisse nicht lesen kann. Jedes Geheimnis erhält eine einzigartige Einmal-URL, die sich nach dem ersten Aufruf oder nach einem konfigurierbaren Ablaufzeitraum automatisch selbst zerstört.

Das Selbst-Hosten von Yopass auf Ihrem VPS bietet Ihrer Organisation einen privaten, prüfbaren Kanal für den Austausch von Zugangsdaten und sensiblen Konfigurationsdaten. Es gibt keine zu verwaltenden Konten, kein Tracking und keine Klartextspeicherung — nur eine übersichtliche Oberfläche für den sicheren Austausch von Geheimnissen innerhalb von Teams oder mit externen Parteien.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Yopass

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Geheimnisse werden im Browser mithilfe von OpenPGP vor der Übertragung verschlüsselt, wodurch sichergestellt wird, dass der Server niemals Zugriff auf Klartextdaten hat.

Einmalige Links

Jedes Geheimnis erzeugt eine einzigartige URL, die nach der ersten Ansicht dauerhaft zerstört wird, wodurch ein unbefugter erneuter Zugriff verhindert wird.

Konfigurierbarer Ablauf

Legen Sie fest, dass Geheimnisse automatisch nach Stunden, Tagen oder Wochen ablaufen, damit vergessene Links nicht verwendet werden können, um veraltete sensible Daten abzurufen.

Benutzerdefinierter Passwortschutz

Fügen Sie einem Geheimnis eine optionale Passphrase hinzu, für eine zusätzliche Schutzebene, die über den Einmal-Link selbst hinausgeht.

Dateifreigabe

Verschlüsselte Dateien und Text-Geheimnisse hochladen und teilen, wobei Streaming-Verschlüsselung die Dateiinhalte Ende-zu-Ende privat hält.

Keine Konten erforderlich

Empfänger greifen über einen direkten Link ohne Anmeldung auf Geheimnisse zu, was den Austausch von Zugangsdaten mit externen Auftragnehmern oder Kunden reibungslos macht.

Warum Sie Yopass auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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