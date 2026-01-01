Yopass ist ein Open-Source-Dienst zum sicheren Teilen verschlüsselter Geheimnisse, der es Ihnen ermöglicht, Passwörter, Tokens und sensible Dateien sicher zu teilen, ohne sie in E-Mail-Verläufen, Chat-Protokollen oder Support-Tickets zu hinterlassen. Geheimnisse werden im Browser mittels OpenPGP verschlüsselt, bevor sie an den Server gesendet werden — der Entschlüsselungsschlüssel gelangt niemals auf den Server, sodass selbst der Host Ihre Geheimnisse nicht lesen kann. Jedes Geheimnis erhält eine einzigartige Einmal-URL, die sich nach dem ersten Aufruf oder nach einem konfigurierbaren Ablaufzeitraum automatisch selbst zerstört.

Das Selbst-Hosten von Yopass auf Ihrem VPS bietet Ihrer Organisation einen privaten, prüfbaren Kanal für den Austausch von Zugangsdaten und sensiblen Konfigurationsdaten. Es gibt keine zu verwaltenden Konten, kein Tracking und keine Klartextspeicherung — nur eine übersichtliche Oberfläche für den sicheren Austausch von Geheimnissen innerhalb von Teams oder mit externen Parteien.