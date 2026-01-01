Yopass mit 1 Klick bereitstellen.
Verschlüsselter Dienst zur Geheimnisweitergabe zum Senden von Passwörtern und sensiblen Daten über selbstzerstörende Einmal-Links.
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Was Sie mit Yopass erstellen können
Yopass ist ein Open-Source-Dienst zum sicheren Teilen verschlüsselter Geheimnisse, der es Ihnen ermöglicht, Passwörter, Tokens und sensible Dateien sicher zu teilen, ohne sie in E-Mail-Verläufen, Chat-Protokollen oder Support-Tickets zu hinterlassen. Geheimnisse werden im Browser mittels OpenPGP verschlüsselt, bevor sie an den Server gesendet werden — der Entschlüsselungsschlüssel gelangt niemals auf den Server, sodass selbst der Host Ihre Geheimnisse nicht lesen kann. Jedes Geheimnis erhält eine einzigartige Einmal-URL, die sich nach dem ersten Aufruf oder nach einem konfigurierbaren Ablaufzeitraum automatisch selbst zerstört.
Das Selbst-Hosten von Yopass auf Ihrem VPS bietet Ihrer Organisation einen privaten, prüfbaren Kanal für den Austausch von Zugangsdaten und sensiblen Konfigurationsdaten. Es gibt keine zu verwaltenden Konten, kein Tracking und keine Klartextspeicherung — nur eine übersichtliche Oberfläche für den sicheren Austausch von Geheimnissen innerhalb von Teams oder mit externen Parteien.
Wichtige Funktionen von Yopass
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Geheimnisse werden im Browser mithilfe von OpenPGP vor der Übertragung verschlüsselt, wodurch sichergestellt wird, dass der Server niemals Zugriff auf Klartextdaten hat.
Einmalige Links
Jedes Geheimnis erzeugt eine einzigartige URL, die nach der ersten Ansicht dauerhaft zerstört wird, wodurch ein unbefugter erneuter Zugriff verhindert wird.
Konfigurierbarer Ablauf
Legen Sie fest, dass Geheimnisse automatisch nach Stunden, Tagen oder Wochen ablaufen, damit vergessene Links nicht verwendet werden können, um veraltete sensible Daten abzurufen.
Benutzerdefinierter Passwortschutz
Fügen Sie einem Geheimnis eine optionale Passphrase hinzu, für eine zusätzliche Schutzebene, die über den Einmal-Link selbst hinausgeht.
Dateifreigabe
Verschlüsselte Dateien und Text-Geheimnisse hochladen und teilen, wobei Streaming-Verschlüsselung die Dateiinhalte Ende-zu-Ende privat hält.
Keine Konten erforderlich
Empfänger greifen über einen direkten Link ohne Anmeldung auf Geheimnisse zu, was den Austausch von Zugangsdaten mit externen Auftragnehmern oder Kunden reibungslos macht.
Warum Sie Yopass auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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