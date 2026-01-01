Fasten Health mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Manager für persönliche und familiäre elektronische Patientenakten, der Gesundheitsdaten von Anbietern und Geräten zusammenführt.
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Was Sie mit Fasten Health erstellen können
Fasten On-Prem ist ein Open-Source-Self-Hosted-Manager für elektronische Patientenakten (EPA), der es Einzelpersonen und Familien ermöglicht, Gesundheitsdaten von Ärzten, Krankenhäusern, Laboren und verbundenen Geräten in einem einzigen privaten Archiv zu konsolidieren. Basierend auf dem FHIR-Gesundheitsdatenstandard und in Go geschrieben, erfasst es Daten durch manuelle Eingabe und FHIR-Bundle-Uploads, die aus Patientenportalen exportiert wurden, und stellt sie in einer einheitlichen Zeitleiste zusammen mit Notizen, Diagnosen, Medikamenten, Allergien und Laborergebnissen dar.
Das Self-Hosting von Fasten auf Ihrem eigenen VPS bewahrt personenbezogene Gesundheitsdaten in einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf, anstatt bei einem SaaS-Anbieter für Gesundheitsdaten – dies ist wichtig, da die Krankengeschichte sehr sensibel ist. Die verschlüsselte SQLite-Datenbank, die Single-Binary-Go-Laufzeitumgebung und die Registrierung pro Benutzer bedeuten, dass ein kleiner VPS bequem eine vollständige persönliche oder familiäre Akte hosten kann.
Wichtige Funktionen von Fasten Health
FHIR Bundle Import
Laden Sie FHIR-Bundles, die aus Patientenportalen oder anderen Gesundheitssystemen exportiert wurden, hoch, um die bestehende medizinische Vorgeschichte ins Archiv zu bringen.
FHIR-nativer Speicher
Speichern Sie Datensätze in ihrer ursprünglichen FHIR-Ressourcenform, damit strukturierte Abfragen, Exporte und nachgelagerte Verarbeitung anbieterneutral bleiben.
Manuelle Eintragung
Fügen Sie Laborergebnisse, Diagnosen, Medikamente, Impfungen und Notizen manuell für Besuche, Anbieter oder bestehende Aufzeichnungen hinzu, die vor dem FHIR-Zugriff liegen.
Familienkonten
Verwalten Sie die Datensätze für Partner, Kinder oder ältere Familienmitglieder von einer einzigen Instanz aus mit separaten Benutzerkonten.
Verschlüsselte Datenbank
Die SQLite-Datenbank wird standardmäßig im Ruhezustand verschlüsselt, um sensible Gesundheitsdaten auf der Festplatte vor opportunistischem Zugriff zu schützen.
Dokumentanhänge
Hängen Sie gescannte Dokumente, Bildmaterial und PDFs an Patientenkontakte an, damit die gesamte Krankengeschichte an einem durchsuchbaren Ort verfügbar ist.
Warum Sie Fasten Health auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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