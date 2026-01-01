Fasten On-Prem ist ein Open-Source-Self-Hosted-Manager für elektronische Patientenakten (EPA), der es Einzelpersonen und Familien ermöglicht, Gesundheitsdaten von Ärzten, Krankenhäusern, Laboren und verbundenen Geräten in einem einzigen privaten Archiv zu konsolidieren. Basierend auf dem FHIR-Gesundheitsdatenstandard und in Go geschrieben, erfasst es Daten durch manuelle Eingabe und FHIR-Bundle-Uploads, die aus Patientenportalen exportiert wurden, und stellt sie in einer einheitlichen Zeitleiste zusammen mit Notizen, Diagnosen, Medikamenten, Allergien und Laborergebnissen dar.

Das Self-Hosting von Fasten auf Ihrem eigenen VPS bewahrt personenbezogene Gesundheitsdaten in einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf, anstatt bei einem SaaS-Anbieter für Gesundheitsdaten – dies ist wichtig, da die Krankengeschichte sehr sensibel ist. Die verschlüsselte SQLite-Datenbank, die Single-Binary-Go-Laufzeitumgebung und die Registrierung pro Benutzer bedeuten, dass ein kleiner VPS bequem eine vollständige persönliche oder familiäre Akte hosten kann.