Form.io mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Formular-Baukasten- und Datenmanagement-API-Plattform zum Erstellen, Einbetten und Verwalten dynamischer Formulare.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Form.io erstellen können
Form.io ist eine Open-Source-Plattform für Formularerstellung und API, die Entwicklern ermöglicht, komplexe Formulare zu erstellen, Einreichungen zu verwalten und datengesteuerte Anwendungen zu entwickeln. Sie kombiniert einen visuellen Drag-and-Drop-Formular-Builder mit einem leistungsstarken REST-API-Backend, was es einfach macht, Formulare in jede Web- oder mobile Anwendung einzubetten.
Das Selbst-Hosting von Form.io gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Formulardaten und Einreichungen. Organisationen, die sensible Informationen verarbeiten – Umfrageantworten, Kundenaufnahmeformulare oder interne Arbeitsabläufe – profitieren davon, alles auf ihrer eigenen Infrastruktur zu halten, ohne Gebühren pro Einreichung und mit voller Datenhoheit.
Wichtige Funktionen von Form.io
Visueller Formularbaukasten
Drag-and-Drop-Editor unterstützt Textfelder, Dateiuploads, verschachtelte Formulare und Bedingungslogik, ohne Code zu schreiben.
Automatisch generierte REST-API
Jedes Formular generiert automatisch eine REST-API zum Erstellen, Lesen und Verwalten von Einreichungen aus jeder Anwendung.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle
Kontrollieren Sie, wer Formulare einreichen, anzeigen oder verwalten kann, mit feingranulierter Rollen- und Berechtigungsverwaltung.
Benutzerdefinierte Einreichungsaktionen
Webhooks auslösen, E-Mails senden oder Daten automatisch transformieren, wenn eine Formularübermittlung eingeht.
Einbettbares JavaScript SDK
Formulare in React, Angular, Vue oder jeder Web-App mithilfe des offiziellen Form.io JavaScript SDKs einbetten.
Warum Sie Form.io auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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