pgBackWeb als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Weboberfläche zum Planen und Überwachen von PostgreSQL-Backups über mehrere Datenbanken und Speicherziele hinweg.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit pgBackWeb erstellen können
pgBackWeb ist ein Open-Source PostgreSQL Backup-Manager mit einer Weboberfläche zur Planung, Ausführung und Überwachung von Backup-Aufträgen über mehrere Datenbanken und Speicherziele hinweg. Im Gegensatz zu Kommandozeilen-Tools, die Kenntnisse in Shell-Skripting erfordern, ermöglicht es Ihnen pgBackWeb, Zeitpläne, Aufbewahrungsrichtlinien und Speicherziele vollständig über einen Browser zu konfigurieren.
Das Selbst-Hosting von pgBackWeb auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Backup-Konfiguration und Datenbank-Zugangsdaten unter Ihrer vollständigen Kontrolle. Alle gespeicherten Zugangsdaten werden mit einem von Ihnen bereitgestellten Schlüssel verschlüsselt, und Backups landen in Speicher, der Ihnen gehört – sei es eine lokale Festplatte oder ein von Ihnen konfigurierbarer S3-kompatibler Objektspeicher.
Wichtige Funktionen von pgBackWeb
Multi-Datenbank-Support
Backups für mehrere PostgreSQL-Datenbanken können von einem einzigen Dashboard aus verbunden und geplant werden, ohne separate Konfigurationsdateien pro Datenbank.
S3-kompatibler Speicher
Senden Sie Sicherungsarchive an AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO oder einen beliebigen S3-kompatiblen Endpunkt neben dem lokalen Speicher.
Geplante Backup-Jobs
Definieren Sie wiederkehrende Backup-Zeitpläne mit konfigurierbaren Aufbewahrungsrichtlinien, um alte Archive automatisch zu entfernen und Speicherkosten zu kontrollieren.
Verschlüsselte Anmeldeinformationen
Alle Datenbankpasswörter und Speicherzugriffsschlüssel werden im Ruhezustand mithilfe eines privaten Schlüssels, den Sie kontrollieren, verschlüsselt — niemals im Klartext gespeichert.
Backup-Verlaufsverfolgung
Jeder Backup-Lauf wird mit Status, Dauer und Dateigröße protokolliert, damit Sie sofort wissen, wenn ein Auftrag fehlschlägt.
Warum Sie pgBackWeb auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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