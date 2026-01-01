RabbitMQ mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source AMQP Nachrichten-Broker für zuverlässiges asynchrones Messaging zwischen verteilten Anwendungskomponenten.
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Was Sie mit RabbitMQ erstellen können
RabbitMQ ist der De-facto-Standard-Open-Source-Nachrichtenbroker, der AMQP zusammen mit der Unterstützung für MQTT, STOMP und andere Protokolle implementiert. Er entkoppelt Produzenten und Konsumenten, sodass Nachrichten sicher in der Warteschlange stehen, wenn Empfänger nicht verfügbar sind, und zuverlässig zugestellt werden, wenn sie sich wieder verbinden – wodurch die Anfälligkeit direkter API-Aufrufe zwischen Diensten eliminiert wird.
Das Selbst-Hosting von RabbitMQ beseitigt die Preisgestaltung pro Nachricht und die Anbieterbindung, hält sensible Geschäftsereignisse innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur und gibt Ihnen die volle Kontrolle über Warteschlangenkonfigurationen, Routing-Regeln und Datenaufbewahrungsrichtlinien. Die integrierte Verwaltungs-UI bietet Echtzeit-Einblicke in Nachrichtenflüsse, Warteschlangentiefen und die Leistung der Konsumenten ohne externe Überwachungstools.
Wichtige Funktionen von RabbitMQ
Flexibles Austausch-Routing
Direkt-, Topic-, Fanout- und Header-Austauschtypen ermöglichen es, Nachrichten genau an die Konsumenten zu routen, die sie benötigen, und das ohne jeglichen Boilerplate-Routing-Code.
Zuverlässige Lieferung
Publisher-Bestätigungen und Consumer-Bestätigungen stellen sicher, dass jede Nachricht mindestens einmal verarbeitet wird, wobei Dead-Letter-Queues fehlgeschlagene Nachrichten zur Wiederholung erfassen.
Verwaltungs-UI
Browserbasiertes Dashboard zeigt Warteschlangentiefen in Echtzeit, Nachrichtenraten und den Verbindungsstatus, damit Sie ohne CLI-Zugriff überwachen und Fehler beheben können.
Unterstützung für mehrere Protokolle
AMQP-, MQTT- und STOMP-Unterstützung bedeutet, dass jeder Dienst – IoT-Gerät, mobile App oder Microservice – Nachrichten mit einer nativen Client-Bibliothek veröffentlichen und konsumieren kann.
Prioritätswarteschlangen
Weisen Sie Nachrichten Prioritätsstufen zu, damit dringende Aufgaben vor routinemäßigen Hintergrundjobs verarbeitet werden, ohne eine separate Warteschlangeninfrastruktur aufzubauen.
Warum Sie RabbitMQ auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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