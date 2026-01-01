Colanode als 1-Klick-Installation bereitstellen.
Lokal-orientierte Open-Source-Alternative zu Slack und Notion, die Chat, Seiten und Datenbanken in einem Arbeitsbereich vereint.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Colanode
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Colanode erstellen können
Colanode ist ein All-in-One Open-Source-Kollaborationsarbeitsbereich, der auf einer Local-First-Architektur basiert. Er kombiniert Echtzeit-Team-Chat, Rich-Text-Seiten und Wikis, anpassbare Datenbanken mit Tabellen-, Kanban- und Kalenderansichten sowie Dateiverwaltung – und deckt damit denselben Funktionsumfang wie Slack und Notion in einem einzigen Tool ab, das Sie vollständig kontrollieren.
Jede Änderung wird zuerst in einer lokalen SQLite-Datenbank gespeichert und im Hintergrund mit dem Server synchronisiert, sodass die App bei instabilen Verbindungen reaktionsschnell bleibt und auch offline weiter funktioniert. Gleichzeitige Bearbeitungen von Seiten und Datenbanksätzen werden mit CRDTs, die von Yjs unterstützt werden, zusammengeführt, wodurch Konflikte eliminiert werden, wenn Teammitglieder gleichzeitig bearbeiten. Self-Hosting hält jede Nachricht, jedes Dokument und jede Datei auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne nutzerbasierte Gebühren.
Wichtige Funktionen von Colanode
Lokale Erst-Synchronisierung
Änderungen werden zuerst in eine lokale SQLite-Datenbank geschrieben und im Hintergrund synchronisiert, sodass die App offline schnell bleibt und sich automatisch wiederherstellt, wenn der Server wieder verbunden ist.
Echtzeit-Team-Chat
Persistente Kanäle und Direktnachrichten halten Team-Gespräche organisiert, neben Ihren Dokumenten und Projektdaten im selben Arbeitsbereich.
Rich-Text-Seiten
Ein blockbasierter Editor für Dokumente, Wikis und Notizen – ähnlich wie Notion – mit Einbettungen, Code-Blöcken und verschachtelten Seitenhierarchien für strukturiertes Wissen.
Benutzerdefinierte Datenbanken
Strukturieren Sie Informationen mit benutzerdefinierten Feldern und wechseln Sie zwischen Tabellen-, Kanban- und Kalenderansichten, wodurch die Notwendigkeit für ein separates Projekt-Tracker- oder Tabellenkalkulations-Tool entfällt.
Konfliktfreie Bearbeitung
CRDTs, die von Yjs unterstützt werden, ermöglichen es mehreren Personen, dieselbe Seite oder denselben Datensatz gleichzeitig zu bearbeiten, ohne Änderungen zu überschreiben oder eine manuelle Konfliktlösung zu erfordern.
Warum Sie Colanode auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.