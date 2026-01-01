Colanode ist ein All-in-One Open-Source-Kollaborationsarbeitsbereich, der auf einer Local-First-Architektur basiert. Er kombiniert Echtzeit-Team-Chat, Rich-Text-Seiten und Wikis, anpassbare Datenbanken mit Tabellen-, Kanban- und Kalenderansichten sowie Dateiverwaltung – und deckt damit denselben Funktionsumfang wie Slack und Notion in einem einzigen Tool ab, das Sie vollständig kontrollieren.

Jede Änderung wird zuerst in einer lokalen SQLite-Datenbank gespeichert und im Hintergrund mit dem Server synchronisiert, sodass die App bei instabilen Verbindungen reaktionsschnell bleibt und auch offline weiter funktioniert. Gleichzeitige Bearbeitungen von Seiten und Datenbanksätzen werden mit CRDTs, die von Yjs unterstützt werden, zusammengeführt, wodurch Konflikte eliminiert werden, wenn Teammitglieder gleichzeitig bearbeiten. Self-Hosting hält jede Nachricht, jedes Dokument und jede Datei auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne nutzerbasierte Gebühren.