jfa-go mit 1 Klick bereitstellen.
Einladungsbasierte Benutzerverwaltung fÃ¼r Jellyfin mit Profilen, PasswortzurÃ¼cksetzungen und Mehrkanal-Benachrichtigungen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r jfa-go
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit jfa-go erstellen kÃ¶nnen
jfa-go ist eine selbst gehostete Benutzerverwaltungs-ErgÃ¤nzung fÃ¼r Jellyfin (mit sekundÃ¤rer Emby-UnterstÃ¼tzung), die die manuelle Kontoerstellung durch teilbare Einladungslinks ersetzt. Jede Einladung kann ein Jellyfin-Profil zuweisen, das den Bibliothekszugriff, Transkodierungslimits und andere Servereinstellungen steuert, wÃ¤hrend Optionen fÃ¼r NutzungsbeschrÃ¤nkungen, Ablaufdaten, Passwortregeln und CAPTCHA Administratoren eine strenge Kontrolle darÃ¼ber geben, wer sich anmeldet und wie.
Der Betrieb von jfa-go zusammen mit Jellyfin vereinfacht das Onboarding von Familie, Freunden oder zahlenden UnterstÃ¼tzern, fÃ¼gt Passwort-Reset-Workflows hinzu, die mit Jellyfins nativer â€žPasswort vergessenâ€œ-Funktion funktionieren, und verbindet Benutzerbenachrichtigungen mit Discord, Telegram, Matrix und E-Mail, ohne Daten an Drittanbieterdienste weiterzugeben.
Wichtige Funktionen von jfa-go
Einladungsbasierte Registrierung
Generieren Sie teilbare Einladungslinks mit Nutzungslimits, Ablaufdaten und Jellyfin-Profilen pro Link, damit jeder Gast automatisch den richtigen Zugriff erhÃ¤lt.
EigenstÃ¤ndige PasswortzurÃ¼cksetzung
Sich in den â€žPasswort vergessenâ€œ-Flow von Jellyfin einklinken oder eine â€žMein Kontoâ€œ-Seite bereitstellen, damit Benutzer ihre Zugangsdaten zurÃ¼cksetzen kÃ¶nnen, ohne einen Administrator zu kontaktieren.
Mehrkanal-Benachrichtigungen
Benutzer Ã¼ber Discord, Telegram, Matrix oder E-Mail fÃ¼r Ablaufwarnungen, AnkÃ¼ndigungen und Kontoereignisse mithilfe von Markdown-Vorlagen kontaktieren.
Massenbenutzerverwaltung
Verwalten Sie jedes Jellyfin-Konto in einem Dashboard und aktivieren, deaktivieren, lÃ¶schen oder profilieren Sie Benutzer massenhaft, anstatt einzeln.
Kontoablaufregeln
FÃ¼gen Sie Einladungen eine zeitlich begrenzte GÃ¼ltigkeit hinzu, damit Test- oder kostenpflichtige Mitgliedschaften nach einem festgelegten Zeitraum automatisch deaktiviert oder gelÃ¶scht werden.
Ombi und Jellyseerr Synchronisierung
Synchronisieren Sie Benutzernamen, PasswÃ¶rter und Kontaktdaten zwischen jfa-go, Ombi und Jellyseerr, damit Anfragen dem richtigen Konto zugeordnet bleiben.
Warum Sie jfa-go auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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