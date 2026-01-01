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Einladungsbasierte Benutzerverwaltung fÃ¼r Jellyfin mit Profilen, PasswortzurÃ¼cksetzungen und Mehrkanal-Benachrichtigungen.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
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21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
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KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
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200 GB NVMe-Speicherplatz
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KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
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32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit jfa-go erstellen kÃ¶nnen

jfa-go ist eine selbst gehostete Benutzerverwaltungs-ErgÃ¤nzung fÃ¼r Jellyfin (mit sekundÃ¤rer Emby-UnterstÃ¼tzung), die die manuelle Kontoerstellung durch teilbare Einladungslinks ersetzt. Jede Einladung kann ein Jellyfin-Profil zuweisen, das den Bibliothekszugriff, Transkodierungslimits und andere Servereinstellungen steuert, wÃ¤hrend Optionen fÃ¼r NutzungsbeschrÃ¤nkungen, Ablaufdaten, Passwortregeln und CAPTCHA Administratoren eine strenge Kontrolle darÃ¼ber geben, wer sich anmeldet und wie.

Der Betrieb von jfa-go zusammen mit Jellyfin vereinfacht das Onboarding von Familie, Freunden oder zahlenden UnterstÃ¼tzern, fÃ¼gt Passwort-Reset-Workflows hinzu, die mit Jellyfins nativer â€žPasswort vergessenâ€œ-Funktion funktionieren, und verbindet Benutzerbenachrichtigungen mit Discord, Telegram, Matrix und E-Mail, ohne Daten an Drittanbieterdienste weiterzugeben.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von jfa-go

Einladungsbasierte Registrierung

Generieren Sie teilbare Einladungslinks mit Nutzungslimits, Ablaufdaten und Jellyfin-Profilen pro Link, damit jeder Gast automatisch den richtigen Zugriff erhÃ¤lt.

EigenstÃ¤ndige PasswortzurÃ¼cksetzung

Sich in den â€žPasswort vergessenâ€œ-Flow von Jellyfin einklinken oder eine â€žMein Kontoâ€œ-Seite bereitstellen, damit Benutzer ihre Zugangsdaten zurÃ¼cksetzen kÃ¶nnen, ohne einen Administrator zu kontaktieren.

Mehrkanal-Benachrichtigungen

Benutzer Ã¼ber Discord, Telegram, Matrix oder E-Mail fÃ¼r Ablaufwarnungen, AnkÃ¼ndigungen und Kontoereignisse mithilfe von Markdown-Vorlagen kontaktieren.

Massenbenutzerverwaltung

Verwalten Sie jedes Jellyfin-Konto in einem Dashboard und aktivieren, deaktivieren, lÃ¶schen oder profilieren Sie Benutzer massenhaft, anstatt einzeln.

Kontoablaufregeln

FÃ¼gen Sie Einladungen eine zeitlich begrenzte GÃ¼ltigkeit hinzu, damit Test- oder kostenpflichtige Mitgliedschaften nach einem festgelegten Zeitraum automatisch deaktiviert oder gelÃ¶scht werden.

Ombi und Jellyseerr Synchronisierung

Synchronisieren Sie Benutzernamen, PasswÃ¶rter und Kontaktdaten zwischen jfa-go, Ombi und Jellyseerr, damit Anfragen dem richtigen Konto zugeordnet bleiben.

Warum Sie jfa-go auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

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Omkar
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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