jfa-go ist eine selbst gehostete Benutzerverwaltungs-ErgÃ¤nzung fÃ¼r Jellyfin (mit sekundÃ¤rer Emby-UnterstÃ¼tzung), die die manuelle Kontoerstellung durch teilbare Einladungslinks ersetzt. Jede Einladung kann ein Jellyfin-Profil zuweisen, das den Bibliothekszugriff, Transkodierungslimits und andere Servereinstellungen steuert, wÃ¤hrend Optionen fÃ¼r NutzungsbeschrÃ¤nkungen, Ablaufdaten, Passwortregeln und CAPTCHA Administratoren eine strenge Kontrolle darÃ¼ber geben, wer sich anmeldet und wie.

Der Betrieb von jfa-go zusammen mit Jellyfin vereinfacht das Onboarding von Familie, Freunden oder zahlenden UnterstÃ¼tzern, fÃ¼gt Passwort-Reset-Workflows hinzu, die mit Jellyfins nativer â€žPasswort vergessenâ€œ-Funktion funktionieren, und verbindet Benutzerbenachrichtigungen mit Discord, Telegram, Matrix und E-Mail, ohne Daten an Drittanbieterdienste weiterzugeben.