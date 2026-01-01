OpenVPN Access Server ist die kommerzielle VPN-LÃ¶sung, die auf dem bewÃ¤hrten Open-Source-OpenVPN-Protokoll basiert. Er ergÃ¤nzt diese durch eine leistungsstarke webbasierte VerwaltungsoberflÃ¤che, automatisierte Client-Konfiguration und Multi-Faktor-Authentifizierung, um die Bereitstellung eines sicheren VPN fÃ¼r jede Organisation zugÃ¤nglich zu machen. Zwei kostenlose gleichzeitige Verbindungen sind standardmÃ¤ÃŸig enthalten, wobei Lizenzen fÃ¼r grÃ¶ÃŸere Teams verfÃ¼gbar sind.

Den Access Server auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten, bietet Ihnen eine dedizierte statische IP-Adresse, volle Kontrolle Ã¼ber VerschlÃ¼sselungsschlÃ¼ssel und Zugriffsrichtlinien sowie keine gemeinsame Infrastruktur mit anderen Organisationen. Im Gegensatz zu gehosteten VPN-Diensten lÃ¤uft Ihr Datenverkehr niemals Ã¼ber einen Drittanbieter â€“ was ihn zur richtigen Wahl fÃ¼r Unternehmen mit strengen Sicherheits- oder Compliance-Anforderungen macht.