OpenVPN Access Server in einem Klick installieren.
SSL-VPN-Server der Enterprise-Klasse mit einer Web-Admin-Konsole, einem Self-Service-Kundenportal und UnterstÃ¼tzung fÃ¼r alle gÃ¤ngigen Plattformen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OpenVPN Access Server erstellen kÃ¶nnen
OpenVPN Access Server ist die kommerzielle VPN-LÃ¶sung, die auf dem bewÃ¤hrten Open-Source-OpenVPN-Protokoll basiert. Er ergÃ¤nzt diese durch eine leistungsstarke webbasierte VerwaltungsoberflÃ¤che, automatisierte Client-Konfiguration und Multi-Faktor-Authentifizierung, um die Bereitstellung eines sicheren VPN fÃ¼r jede Organisation zugÃ¤nglich zu machen. Zwei kostenlose gleichzeitige Verbindungen sind standardmÃ¤ÃŸig enthalten, wobei Lizenzen fÃ¼r grÃ¶ÃŸere Teams verfÃ¼gbar sind.
Den Access Server auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten, bietet Ihnen eine dedizierte statische IP-Adresse, volle Kontrolle Ã¼ber VerschlÃ¼sselungsschlÃ¼ssel und Zugriffsrichtlinien sowie keine gemeinsame Infrastruktur mit anderen Organisationen. Im Gegensatz zu gehosteten VPN-Diensten lÃ¤uft Ihr Datenverkehr niemals Ã¼ber einen Drittanbieter â€“ was ihn zur richtigen Wahl fÃ¼r Unternehmen mit strengen Sicherheits- oder Compliance-Anforderungen macht.
Wichtige Funktionen von OpenVPN Access Server
Web-Admin-Konsole
Konfigurieren Sie Benutzer, Authentifizierung, Netzwerk und erweiterte VPN-Einstellungen Ã¼ber eine umfassende browserbasierte OberflÃ¤che, ohne die Befehlszeile zu verwenden.
Ein-Klick-Client-Downloads
Das Self-Service-Kundenportal ermÃ¶glicht es Nutzern, vorkonfigurierte VPN-Clients fÃ¼r Windows, macOS, Linux, iOS und Android mit einem einzigen Klick herunterzuladen.
Flexible Authentifizierung
UnterstÃ¼tzt lokale Konten, LDAP, RADIUS, SAML und PAM, sodass Access Server sich in Ihre bestehende IdentitÃ¤tsinfrastruktur integriert, ohne doppelte Benutzerverwaltung.
Granulare Zugriffskontrolle
Benutzer- und gruppenbasierte Netzwerkrichtlinien ermÃ¶glichen es, einzuschrÃ¤nken, welche Ressourcen jeder Benutzer erreichen kann, wodurch der Zugriff nach dem Prinzip der geringsten Rechte in Ihrem gesamten Netzwerk durchgesetzt wird.
Split Tunneling
Nur spezifischer Datenverkehr wird Ã¼ber das VPN geleitet, wÃ¤hrend anderer Datenverkehr die lokale Verbindung direkt nutzt, wodurch ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Leistung fÃ¼r Remote-Mitarbeiter geschaffen wird.
Warum Sie OpenVPN Access Server auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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