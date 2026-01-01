Profilarr verbindet Ihre selbst gehosteten Radarr- und Sonarr-Instanzen mit von der Community gepflegten Datenbanken für Qualitätsprofile und benutzerdefinierte Formate und wendet getestete Konfigurationen automatisch an, anstatt eine manuelle Eingabe zu erfordern. Es ersetzt stundenlange Optimierungen pro Instanz durch eine einzige Synchronisierungsoperation, wodurch jede Arr-Anwendung in Ihrem Stack mit den neuesten Community-Standards übereinstimmt.

Das Selbst-Hosten von Profilarr neben Ihrem Medienstapel bedeutet, dass Profilaktualisierungen nach Ihrem Zeitplan erfolgen, mit voller Transparenz darüber, was sich geändert hat und warum — ohne auf externe Dienste angewiesen zu sein, die Konfigurationen an Ihre lokalen Anwendungen übertragen.