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Automatisierungstool, das Qualitätsprofile und benutzerdefinierte Formate aus Community-Datenbanken mit Ihren Radarr- und Sonarr-Instanzen synchronisiert.

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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
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AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Profilarr erstellen können

Profilarr verbindet Ihre selbst gehosteten Radarr- und Sonarr-Instanzen mit von der Community gepflegten Datenbanken für Qualitätsprofile und benutzerdefinierte Formate und wendet getestete Konfigurationen automatisch an, anstatt eine manuelle Eingabe zu erfordern. Es ersetzt stundenlange Optimierungen pro Instanz durch eine einzige Synchronisierungsoperation, wodurch jede Arr-Anwendung in Ihrem Stack mit den neuesten Community-Standards übereinstimmt.

Das Selbst-Hosten von Profilarr neben Ihrem Medienstapel bedeutet, dass Profilaktualisierungen nach Ihrem Zeitplan erfolgen, mit voller Transparenz darüber, was sich geändert hat und warum — ohne auf externe Dienste angewiesen zu sein, die Konfigurationen an Ihre lokalen Anwendungen übertragen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Profilarr

Automatisierte Profilsynchronisierung

Zieht Qualitätsprofile aus entfernten Community-Datenbanken und wendet sie auf Radarr und Sonarr an, ohne manuelles Kopieren und Einfügen über Instanzen hinweg.

Benutzerdefinierte Formatverwaltung

Synchronisiert benutzerdefinierte Formatdefinitionen und Bewertungen, damit jede Instanz in Ihrem Stack die gleiche getestete Konfiguration verwendet.

Multi-Instanz-Support

Verwaltet mehrere Radarr- und Sonarr-Instanzen über eine einzige Oberfläche und hält sie alle konsistent, ohne doppelten Aufwand.

Web-UI inbegriffen

Browserbasierte Oberfläche zum Verwalten von Verbindungen, zum Auslösen von Synchronisierungen und zum Überprüfen angewendeter Änderungen — kein SSH oder CLI erforderlich.

Persistente Konfiguration

Alle Instanz-Anmeldeinformationen und der Synchronisierungsstatus werden auf einem benannten Docker-Volume gespeichert und überleben Container-Neustarts und Image-Upgrades.

Warum Sie Profilarr auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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