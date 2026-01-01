Profilarr mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Automatisierungstool, das Qualitätsprofile und benutzerdefinierte Formate aus Community-Datenbanken mit Ihren Radarr- und Sonarr-Instanzen synchronisiert.
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Was Sie mit Profilarr erstellen können
Profilarr verbindet Ihre selbst gehosteten Radarr- und Sonarr-Instanzen mit von der Community gepflegten Datenbanken für Qualitätsprofile und benutzerdefinierte Formate und wendet getestete Konfigurationen automatisch an, anstatt eine manuelle Eingabe zu erfordern. Es ersetzt stundenlange Optimierungen pro Instanz durch eine einzige Synchronisierungsoperation, wodurch jede Arr-Anwendung in Ihrem Stack mit den neuesten Community-Standards übereinstimmt.
Das Selbst-Hosten von Profilarr neben Ihrem Medienstapel bedeutet, dass Profilaktualisierungen nach Ihrem Zeitplan erfolgen, mit voller Transparenz darüber, was sich geändert hat und warum — ohne auf externe Dienste angewiesen zu sein, die Konfigurationen an Ihre lokalen Anwendungen übertragen.
Wichtige Funktionen von Profilarr
Automatisierte Profilsynchronisierung
Zieht Qualitätsprofile aus entfernten Community-Datenbanken und wendet sie auf Radarr und Sonarr an, ohne manuelles Kopieren und Einfügen über Instanzen hinweg.
Benutzerdefinierte Formatverwaltung
Synchronisiert benutzerdefinierte Formatdefinitionen und Bewertungen, damit jede Instanz in Ihrem Stack die gleiche getestete Konfiguration verwendet.
Multi-Instanz-Support
Verwaltet mehrere Radarr- und Sonarr-Instanzen über eine einzige Oberfläche und hält sie alle konsistent, ohne doppelten Aufwand.
Web-UI inbegriffen
Browserbasierte Oberfläche zum Verwalten von Verbindungen, zum Auslösen von Synchronisierungen und zum Überprüfen angewendeter Änderungen — kein SSH oder CLI erforderlich.
Persistente Konfiguration
Alle Instanz-Anmeldeinformationen und der Synchronisierungsstatus werden auf einem benannten Docker-Volume gespeichert und überleben Container-Neustarts und Image-Upgrades.
Warum Sie Profilarr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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