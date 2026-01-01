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Leichtgewichtige Traefik Forward-Auth Middleware, die jeder selbstgehosteten App mit einem einzigen Label einen Anmeldebildschirm hinzufügt.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit TinyAuth erstellen können

TinyAuth ist eine leichtgewichtige, selbstgehostete Authentifizierungs-Middleware, die jeder Anwendung, die hinter dem Traefik Reverse Proxy läuft, einen Anmeldebildschirm hinzufügt. Im Gegensatz zu vollwertigen Identitätsanbietern ist TinyAuth eine einzelne Go-Binärdatei, die auf SQLite basiert und in Sekundenschnelle mit minimaler Konfiguration bereitgestellt werden kann. Ein einziges Middleware-Label in der Docker Compose-Datei einer beliebigen App genügt, um den Zugriff hinter einem Benutzernamen und Passwort oder einem OAuth-Login zu sichern.

TinyAuth auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass jede von Ihnen bereitgestellte App – Dashboards, Entwicklertools, Überwachungsdienste – eine einzige Authentifizierungsebene teilt, ohne diese Dienste öffentlich zugänglich zu machen. Die OAuth-Integration mit Google, GitHub und jedem OIDC-Anbieter ermöglicht es Teammitgliedern, sich mit bestehenden Anmeldeinformationen anzumelden, und die integrierte TOTP-Unterstützung schichtet die Zwei-Faktor-Authentifizierung, ohne einen zusätzlichen Dienst zu erfordern.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von TinyAuth

Traefik Forward Auth

Fügen Sie jeder über Traefik gerouteten Anwendung eine Login-Sperre hinzu, indem Sie ein einziges Middleware-Label hinzufügen – es sind keine Änderungen an der geschützten Anwendung erforderlich.

OAuth-Anbieter-Support

Ermöglichen Sie die Anmeldung über Google, GitHub oder einen beliebigen OIDC-konformen Anbieter, damit Teammitglieder bestehende Anmeldedaten verwenden können, anstatt separate Passwörter zu verwalten.

TOTP Zwei-Faktor-Authentifizierung

Integrieren Sie zeitbasierte Einmalpasswörter in jedes Konto, um den Zugriff auf selbst gehostete Anwendungen zu sichern, ohne einen dedizierten 2FA-Dienst bereitzustellen.

Subdomain Cookie-Freigabe

Ein einziger TinyAuth-Login deckt alle Anwendungen ab, die auf Subdomains derselben Domain gehostet werden, sodass sich Benutzer einmal authentifizieren und sich frei über den Stack bewegen können.

Keine externen Abhängigkeiten

Läuft als einzelne Binärdatei mit SQLite-Speicher — kein Redis, PostgreSQL oder LDAP erforderlich, wodurch der Ressourcenverbrauch auf jedem VPS-Paket minimal bleibt.

Warum Sie TinyAuth auf Hostinger ausführen sollten

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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