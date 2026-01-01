TinyAuth ist eine leichtgewichtige, selbstgehostete Authentifizierungs-Middleware, die jeder Anwendung, die hinter dem Traefik Reverse Proxy läuft, einen Anmeldebildschirm hinzufügt. Im Gegensatz zu vollwertigen Identitätsanbietern ist TinyAuth eine einzelne Go-Binärdatei, die auf SQLite basiert und in Sekundenschnelle mit minimaler Konfiguration bereitgestellt werden kann. Ein einziges Middleware-Label in der Docker Compose-Datei einer beliebigen App genügt, um den Zugriff hinter einem Benutzernamen und Passwort oder einem OAuth-Login zu sichern.

TinyAuth auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass jede von Ihnen bereitgestellte App – Dashboards, Entwicklertools, Überwachungsdienste – eine einzige Authentifizierungsebene teilt, ohne diese Dienste öffentlich zugänglich zu machen. Die OAuth-Integration mit Google, GitHub und jedem OIDC-Anbieter ermöglicht es Teammitgliedern, sich mit bestehenden Anmeldeinformationen anzumelden, und die integrierte TOTP-Unterstützung schichtet die Zwei-Faktor-Authentifizierung, ohne einen zusätzlichen Dienst zu erfordern.