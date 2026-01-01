Typesense mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Schnelle Open-Source-Suchmaschine mit Tippfehlertoleranz, Faceting und sofortigen Ergebnissen als Alternative zu Elasticsearch und Algolia.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Typesense
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Typesense erstellen können
Typesense ist eine moderne, entwicklerfreundliche Suchmaschine, die auf Geschwindigkeit und Einfachheit ausgelegt ist. Sie liefert Suchergebnisse im Sub-Millisekundenbereich mit integrierter Tippfehlertoleranz, intelligentem Ranking, facettenreicher Filterung und Geosuche – ohne die betriebliche Komplexität von Elasticsearch.
Das Selbst-Hosting von Typesense auf einem VPS bietet Ihnen ein dediziertes Such-Backend ohne Gebühren pro Abfrage und volle Kontrolle über Indizierung, Schema-Design und Ranking-Konfiguration. Es ist als kostengünstige Alternative zu Algolia für Entwickler konzipiert, die leistungsstarke, produktionsreife Suchfunktionen wünschen, ohne SaaS-Preise in großem Umfang zahlen zu müssen.
Wichtige Funktionen von Typesense
Fehlertolerante Suche
Korrigiert automatisch Rechtschreibfehler in Suchanfragen, damit Nutzer selbst bei fehlerhafter Eingabe immer Ergebnisse finden.
Sofortergebnisse
Die In-Memory-Indizierung liefert Sub-Millisekunden-Abfrageantworten für ein schnelles, reaktionsschnelles Sucherlebnis.
Facettenfilterung
Ermöglichen Sie Benutzern, Ergebnisse nach Kategorie, Preisspanne, Bewertung oder einem beliebigen benutzerdefinierten Feld mit integrierter Facetten-Unterstützung zu verfeinern.
Geo-Suche
Suchen und filtern Sie Datensätze nach geografischer Nähe mithilfe von Breiten- und Längengradfeldern mit Radiusabfragen.
Einfache API
Eine saubere REST API und offizielle Client-Bibliotheken für JavaScript, Python, Ruby, Go und PHP machen die Integration unkompliziert.
Warum Sie Typesense auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.