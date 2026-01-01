WinterCMS ist ein kostenloses Open-Source-Content-Management-System, das auf dem Laravel PHP-Framework basiert. UrsprÃ¼nglich von OctoberCMS abgespalten, kombiniert es eine entwicklerfreundliche Architektur mit einem intuitiven Backend, das die Inhaltsverwaltung fÃ¼r nicht-technische Benutzer unkompliziert macht. Das CMS wird mit einem blockbasierten Editor, einem flexiblen Plugin-Ã–kosystem und einem anpassbaren Frontend geliefert, das Teams den Aufbau und die Pflege anspruchsvoller Websites ermÃ¶glicht, ohne die CodequalitÃ¤t zu beeintrÃ¤chtigen.

Das Self-Hosting von WinterCMS auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihre Daten, eliminiert GebÃ¼hren pro Website oder pro Benutzer und ermÃ¶glicht es Ihnen, jede Schicht des Stacks anzupassen. Diese Vorlage kombiniert WinterCMS mit einer dedizierten MySQL 8-Datenbank fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige, produktionsreife Persistenz vom ersten Tag an.