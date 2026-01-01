Mage AI ist eine Datenpipeline-Plattform der nächsten Generation, die eine Notebook-ähnliche Entwicklungsumgebung mit produktionsreifer Orchestrierung kombiniert. Dateningenieure und Analysten erstellen ETL-Pipelines mit Python, SQL oder R in einem interaktiven Editor, testen diese inkrementell und planen und überwachen sie dann skalierbar. Integrationen mit PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 und Dutzenden weiterer Quellen und Ziele decken die meisten Data-Stack-Konfigurationen ab.

Das Selbst-Hosting von Mage AI auf Ihrem VPS hält sensible Produktionsdaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, eliminiert Cloud-Kosten pro Ausführung und bietet Teams eine dedizierte Pipeline-Umgebung, die mit ihren Workloads ohne Anbieterbeschränkungen skaliert.