Speakr ist eine selbst gehostete KI-Transkriptions- und Notizenplattform, die entwickelt wurde, um Ihre Audioinhalte zu erfassen, zu transkribieren und auszuwerten. Es unterstÃ¼tzt mehrere Transkriptions-Backends â€“ darunter WhisperX, OpenAI und Mistral â€“ was Ihnen die FlexibilitÃ¤t gibt, lokale oder cloudbasierte Verarbeitung zu wÃ¤hlen. Sprechererkennung, Stimmprofile und KI-generierte Zusammenfassungen helfen dabei, Erkenntnisse aus Meetings, Interviews und Vorlesungen zu gewinnen.

Mit MehrbenutzerunterstÃ¼tzung, OIDC SSO, einer REST-API mit Webhooks und Integrationen fÃ¼r n8n, Zapier und Make fÃ¼gt sich Speakr nahtlos in Team-Workflows ein. Das Selbst-Hosting hÃ¤lt alle Aufnahmen und Transkripte unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle.