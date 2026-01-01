Speakr mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete KI-Transkriptionsplattform, die gesprochene Audioinhalte in durchsuchbares, organisiertes Wissen umwandelt.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Speakr
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Speakr erstellen kÃ¶nnen
Speakr ist eine selbst gehostete KI-Transkriptions- und Notizenplattform, die entwickelt wurde, um Ihre Audioinhalte zu erfassen, zu transkribieren und auszuwerten. Es unterstÃ¼tzt mehrere Transkriptions-Backends â€“ darunter WhisperX, OpenAI und Mistral â€“ was Ihnen die FlexibilitÃ¤t gibt, lokale oder cloudbasierte Verarbeitung zu wÃ¤hlen. Sprechererkennung, Stimmprofile und KI-generierte Zusammenfassungen helfen dabei, Erkenntnisse aus Meetings, Interviews und Vorlesungen zu gewinnen.
Mit MehrbenutzerunterstÃ¼tzung, OIDC SSO, einer REST-API mit Webhooks und Integrationen fÃ¼r n8n, Zapier und Make fÃ¼gt sich Speakr nahtlos in Team-Workflows ein. Das Selbst-Hosting hÃ¤lt alle Aufnahmen und Transkripte unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle.
Wichtige Funktionen von Speakr
Flexible Transkriptions-Backends
Verbinden Sie sich mit WhisperX, OpenAI, Mistral oder einem beliebigen kompatiblen ASR-Dienst, um Ihren Anforderungen an Datenschutz und Genauigkeit gerecht zu werden.
Sprecherdiarisierung
Einzelne Sprecher in Aufnahmen automatisch identifizieren und kennzeichnen, mit Stimmprofil-UnterstÃ¼tzung bei Verwendung von WhisperX.
KI-Zusammenfassungen und Suche
Erstellen Sie automatische Zusammenfassungen und nutzen Sie den semantischen Inquire Mode, um Bedeutungen in Ihrer gesamten Transkriptionsbibliothek zu finden.
Mehrbenutzer und SSO
UnterstÃ¼tzung fÃ¼r mehrere Benutzer mit detaillierter Freigabe, Ã¶ffentlichen Links und OIDC SSO, einschlieÃŸlich Keycloak, Azure AD, Google und Auth0.
Workflow-Integrationen
Nachgeschaltete Automatisierungen kÃ¶nnen Ã¼ber REST-API und Webhooks ausgelÃ¶st werden, mit vorgefertigten Konnektoren fÃ¼r n8n, Zapier und Make.
Warum Sie Speakr auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.